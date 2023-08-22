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Коммерсантъ FM
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Украинское зерно обходится без инициативы

Мониторинг рынка продовольствия

Еврокомиссии стоит продлить истекающий 15 сентября запрет на поставки украинской сельхозпродукции в страны Восточной Европы, заявил вчера еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. По его мнению, ограничения должны действовать минимум до конца 2023 года. Напомним, запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в приграничные с ней Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию был введен в мае — с февраля страны жаловались на многократно выросший после начала военной операции РФ импорт сельхозпродукции с Украины, который представлял угрозу для местных фермеров (см. “Ъ” от 2 февраля).

Отметим, транзит зерновых через государства Восточной Европы в другие страны действующие ограничения не затрагивают. До сворачивания 17 июля Черноморской зерновой инициативы через так называемые пути солидарности (сухопутные и речные маршруты, созданные ЕК) вывозилось около 60% украинской сельхозпродукции. Теперь по своим территориям Евросоюз готов вывозить практически все украинское зерно — по подсчетам господина Войцеховского, для этого по «путям солидарности» в месяц должно экспортироваться около 4 млн тонн. Пока вывезти такой объем зерна по этим маршрутам удавалось лишь однажды, в ноябре 2022 года В апреле транзитом через Европу было вывезено 2,1 млн тонн сельхозпродукции, в мае — 3,4 млн тонн, в июне — 3 млн тонн.

С июня над расширением транзита работают представители Украины и граничащих с ней стран в рамках рабочей группы, которую возглавляет вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. Отдельное внимание уделяется оптимизации навигации по одному из ключевых экспортных каналов — Дунаю: план по наращиванию вывоза прорабатывается при поддержке США. Пока оценить результаты совместных усилий стран сложно, поскольку данных об объемах вывоза украинского зерна в июле и августе нет.

Впрочем, учитывая вызванное военной операцией РФ сокращение производства зерновых на Украине, закрыть свои экспортные потребности страна все равно сможет и при нынешней инфраструктуре (см. “Ъ” от 21 августа). Напомним, как следует из прогноза USDA, экспорт с Украины кукурузы в 2023/24 сельхозгоду сократится до 19,5 млн тонн (28 млн тонн годом ранее), пшеницы — до 10,5 млн тонн (с 16,8 млн тонн).

Кристина Боровикова

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