Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну

Организаторы военного мятежа в Габоне разрешили президенту страны Али Бонго Ондимбе, свергнутому с поста, покинуть страну. Об этом сообщил генерал Брис Олигуи Нгема, возглавивший переворот.

«У него есть свобода передвижения. Он может уехать за границу, если желает»,— сказал генерал в эфире национального телевидения. Его слова передает AFP.

Полковник Ульрих Манфумби Манфумби дополнил, что решение принято с учетом состояния здоровья Али Бонго Ондимбы. Ему позволено уехать, «если он желает пройти медицинское обследование.

В октябре 2018 года свергнутый президент Габона перенес инсульт. В результате его физическое состояние ухудшилось, ему трудно двигать правой ногой и рукой.

В августе в Габоне прошли президентские выборы, по итогам которых в третий раз победил 64-летний Али Бонго Ондимба. 30 августа военные объявили о захвате власти и поместили господина Ондимбу под домашний арест. 4 сентября Брис Олиги Нгема принял присягу в качестве президента страны на переходный период.

Лусине Баласян