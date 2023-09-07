Латинская Америка не спешит расти

Страны Латинской Америки покажут в этом году средний экономический рост всего в 1,6% — это вдвое меньше, чем было в 2022-м, следует из консенсус-прогноза аналитиков, представленного в региональном отчете Focus Economics. Замедление связано в том числе со снижением темпов роста в Китае — в крупнейшем торговом и инвестиционном партнере латиноамериканского региона. В долгосрочной перспективе аналитики ждут увеличения ВВП стран Латинской Америки в пределах 2% в год. Ситуация, однако, может измениться в случае ускорения «зеленого» перехода в мире и увеличения добычи необходимых для него минеральных ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Экономика стран Латинской Америки будет характеризоваться самыми низкими темпами роста среди других развивающихся регионов мира. Основными препятствиями для ускорения роста останутся неэффективность институтов, политическая нестабильность, высокий уровень неравенства, коррупция, низкое качество образования, а также неразвитость отраслей с высокой добавленной стоимостью, следует из обзора Focus Economics. В этом году темпы роста снизятся вдвое по сравнению с прошлым — до 1,6%, замедление объясняется исчерпанием эффекта восстановления активности на фоне снятия ковидных ограничений, снижением мировых цен на некоторые виды экспортируемого сырья и засухой в Аргентине и Уругвае.

На деловую активность в регионе также будет влиять замедление роста в Китае — ключевом торговом партнере и инвесторе для большинства стран Латинской Америки. Повышение ставок в США, в свою очередь, усиливает давление на отток капитала. При этом возросший интерес, в том числе американских компаний к «решорингу» (переносу производств в дружественные или более близкие страны), может поддержать рост в Мексике. Долгосрочные темпы роста в Focus Economics оценивают на уровне 2% — и такой показатель не позволяет сократить разрыв с развитыми странами. Спад экономики, впрочем, будет отмечаться лишь в Аргентине: согласно консенсус-прогнозу, он может составить 2,5%. В Бразилии ожидается увеличение ВВП на 2%, в Мексике — на 2,4%.

Инфляция в этом году снизится почти во всех странах региона, в первую очередь на фоне снижения глобальных цен на энергию (пока нефтяные котировки, отметим, растут: стоимость барреля нефти марки Brent уже превысила $90), нормализации цепочек поставок и более слабого внутреннего спроса. Более быстрый рост цен ожидается в Аргентине, Колумбии, Гаити и Венесуэле. Прогноз аналитиков по венесуэльской инфляции — 291%, по аргентинской он также выражается трехзначной цифрой — 116%. Различия в динамике инфляции в рамках региона объясняются в первую очередь курсовой политикой — самый низкий рост цен — в «долларизованных» экономиках, таких как Панама, Эквадор и Боливия. Ослабление же валют Аргентины и Венесуэлы объясняет ускорение инфляции в этих странах.

Латинская Америка обладает наибольшими запасами меди (активно используется в ветро- и солнечной энергетике) и лития (необходим для производства аккумуляторов, на регион приходится половина запасов этого металла). В Бразилии сконцентрировано до пятой части мировых запасов графита, никеля, марганца и редкоземельных металлов, спрос на которые будет расти на фоне перехода на более чистые источники энергии. Спрос на литий для выполнения странами обещаний в рамках Парижского соглашения должен вырасти в 42 раза. В регионе может развиваться и производство самого дешевого в мире «зеленого» водорода, не исключают авторы обзора. Впрочем, избыточное присутствие государства в экономике может препятствовать реализации новых проектов, заключают эксперты.

Татьяна Едовина