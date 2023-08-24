Как рос вклад стран БРИКС в мировой ВВП

Страны БРИКС на 15-м саммите в Йоханнесбурге приняли решение о расширении организации. К пяти действующим членам — Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке — присоединятся еще шесть. С 1 января 2024 года полноформатными участниками станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ.

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Термин БРИК (по первым буквам названий) в отношении четырех наиболее активно развивающихся экономик мира впервые использовал в 2001 году экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил. Практическое взаимодействие в рамках четверки началось в 2006 году, а в декабре 2010 года к группе присоединилась ЮАР. Как показывают расчеты, основанные на данных МВФ, к 2020 году по вкладу в мировой ВВП БРИКС сравнялась с «Группой семи», объединяющей ведущие экономически развитые страны мира (США, Германию, Японию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду). С 2021 года пятерка обгоняет G7. В следующем году с учетом вступающих членов на долю группы придется более трети мирового ВВП (37,4%). При этом основной вклад обеспечат Китай и Индия (19,2% и 7,7% соответственно). На шестерку новых членов в совокупности придется чуть менее 5%.