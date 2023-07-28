«Газпром нефть» пошла по цепочке

Как выяснил “Ъ”, на фоне обсуждения проблемы серого экспорта бензина «Газпром нефть» потребовала от покупателей ее топлива на бирже раскрыть всех участников цепочки владения товаром вплоть до конечного потребителя. Нефтекомпания в письме ссылается на рекомендации биржевого комитета ФАС, правила торгов и на сообщение биржи СПбМТСБ, которая недавно напомнила, что биржевой товар предназначен только для внутреннего рынка. По мнению трейдеров, требование компании невозможно выполнить в полном объеме и в короткие сроки. Юристы же по-разному оценивают обязательность таких требований и перспективы их выполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

«Газпром нефть» направила покупателям ее нефтепродуктов на СПбМТСБ письма (копия есть у “Ъ”) с требованием раскрыть информацию о конечных грузополучателях и конечных пунктах назначения биржевых объемов, а также информацию о лицах — участниках всей цепочки поставок нефтепродуктов по сделкам за период от 1 мая до 21 июля. Срок — до 17:00 24 июля. Нефтекомпания объясняет, что такой запрос был направлен в соответствии с правилами торгов (пункт 02.02.2 приложения №1), рекомендацией биржевого комитета ФАС и информационным письмом биржи участникам торгов. В случае отказа или предоставления неполной информации «Газпром нефть» предупреждает, что будет вынуждена рассмотреть вопрос о приостановке отгрузок, а также уведомит биржу «для оперативного рассмотрения вопроса о прекращении допуска к торгам».

СПбМТСБ 21 июля опубликовала сообщение, в котором напоминала, что реализуемый на бирже товар предназначен только для поставок на внутренний рынок. Напоминание было сделано на фоне активных усилий регуляторов по пресечению серого экспорта топлива (когда товар покупается на внутреннем рынке и затем вывозится), так как власти видят в этом явлении причину роста оптовых цен. В сообщении биржи в том числе упоминается введенный в 2021 году пункт правил торгов 02.02.2: он обязывает покупателей декларировать, что биржевой товар не будет продан в страны, против которых введены санкции РФ или признаваемые Россией международные санкции (речь, например, про Украину и КНДР). Покупатель должен «заверить поставщика, что принимает на себя обязательство в случае последующей продажи» биржевого товара включать в договоры с покупателями аналогичный запрет и контролировать его соблюдение путем получения от покупателя информации о конечных получателях и конечном пункте назначения, также предоставлять такую информацию по запросу СПбМТСБ. Отметим, что этот пункт сам по себе не запрещает экспорт в страны, не находящиеся под санкциями.

В СПбМТСБ уточнили “Ъ”, что «ряд нефтекомпаний предприняли собственные инициативы по получению информации от покупателей». До конца года СПбМТСБ планирует внедрить проект оператора товарных поставок на железнодорожном транспорте, после чего вопрос о направлении поставок, грузополучателях и движении вагонов будет доступен бирже централизованно. В ФАС и нефтекомпаниях отказались от комментариев.

По словам управляющего партнера «Петролеум трейдинг» Максима Дьяченко, основной объем серого экспорта направляется по железной дороге в Среднюю Азию. За полгода по таким схемам с независимых нефтебаз было вывезено около 180 тыс. тонн бензина, что составляет около 8% от объема биржевых продаж, что существенно повлияло бы на стоимость топлива, если весь объем был куплен на бирже, подчеркивает он. «Требования "Газпром нефти" по всей цепочке поставок вызывают вопросы,— отмечает господин Дьяченко.— Собрать грузополучателей по всей цепочке поставок невозможно, ведь зачастую в договорах есть положения о неразглашении информации третьим лицам. Кроме того, сами трейдеры не уполномочены требовать такую информацию, ведь мы же не регуляторы». Он добавляет, что восстановить цепочку поставок возможно с помощью запроса данных ФТС.

По мнению Максима Дьяченко, «Газпром нефть» пытается «искаженным образом трактовать норму правил торгов», которая была введена для противодействия экспорта только в подсанкционные страны. Опрошенные участники отрасли сомневаются, что им удастся предоставить информацию о всех участниках цепочки поставок, тем более в столь сжатые сроки. По мнению одного из них, все сделки с серым экспортом и так «как на ладони». «Все участники таких схем известны. Нефтекомпании сейчас опасаются антимонопольных дел и резких мер от регуляторов, поэтому нефтяники вынуждены двигать собственные инициативы»,— полагает собеседник “Ъ”.

Договор поставки товара заключается в соответствии с правилами торгов и спецификацией биржевого товара, объясняет старший юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа. По его мнению, из пункта 02.02.2 нельзя сделать однозначный вывод о том, что покупатель обязан предоставлять информацию по запросу поставщика. Правила торгов прямо закрепляют обязательство трейдеров предоставлять такую информацию только по запросу биржи, уточняет господин Дабижа. Требования «Газпром нефти» можно назвать избыточными, считает юрист.

Впрочем, партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин считает требование компании логичным, полагая, что «без права запроса таких документов заверения от первичных покупателей биржевого товара (о непоставке в подсанкционные страны) неэффективны и легко обходятся, поскольку поставщик не может их проверить». Между тем, поясняет Олег Москвитин, сведения, содержащие коммерческую тайну, могут быть предоставлены на условиях неразглашения, и «такая конфиденциальность должна обеспечиваться запрашивающим информацию лицом».

Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко, Анна Занина