На экспортеров собирают цифры

Как выяснил “Ъ”, на фоне планов ограничить число экспортеров топлива Минэнерго запросило у нефтегазовых компаний информацию о производстве и поставках топлива за рубеж. Письма были направлены 70 предприятиям — от крупнейших нефтекомпаний до небольших НПЗ — в рамках проработки вопроса пресечения серого экспорта. Впрочем, ограничение экспорта в той или иной форме обсуждается уже два месяца, но до сих пор правительство ограничивалось словесными интервенциями и не переходило к практическим шагам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минэнерго направило нефтегазовым компаниям просьбу о предоставлении информации об объемах производства и экспорта нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа (СУГ) «в рамках проработки вопроса об ограничении серого экспорта». Письмо (копия есть у “Ъ”) было направлено 31 августа первым заместителем главы Минэнерго Павлом Сорокиным в адрес 70 компаний. В список рассылки попали как ключевые игроки отрасли — «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, СИБУР, НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», «Татнефть», ННК, ИНК, «Русснефть»,— так и независимые НПЗ, в том числе и те, кто не производит товарную продукцию.

Согласно обращению Минэнерго, в срок до 6 сентября производители нефтепродуктов, в том числе и их дочерние (аффилированные) организации, должны предоставить информацию о производстве бензина и дизтоплива пятого класса за шесть месяцев 2023 года, а также объемы экспорта этих видов топлива и СУГ за этот период и 2022 год. Кроме того, компаниям предлагается раскрыть объемы налоговых отчислений с 2020 года по середину 2023 года. В Минэнерго заявили “Ъ”, что «серый экспорт наносит ущерб не только бюджету, но и всем потребителям нефтепродуктов в стране». «Принято решение о его ограничении, рассчитываем, что меры вступят в силу в ближайшее время»,— добавили там.

Под серым экспортом, который считается одной из причин резкого подорожания топлива этим летом, понимается поставка за рубеж нефтепродуктов, предназначенных для внутреннего рынка, за которые нефтекомпании уже получили бюджетные субсидии — демпфер. Участники рынка полагают, что таким экспортом сейчас занимаются небольшие и средние НПЗ, которые стремятся заработать в условиях, когда экспортные цены на нефтепродукты намного выше внутренних. Как правило, речь идет об НПЗ, которые сами не производят товарные продукты. Минэнерго уже некоторое время готовит проект указа об ограничении серого экспорта и, как сообщал “Ъ”, предлагало для этого ограничить число экспортеров.

Хотя сам список спецэкспортеров до сих пор не сформирован, на прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак пообещал утвердить его в ближайшее время. «Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить серый экспорт. В ближайшее время буквально»,— заявил он 30 августа.

Минэнерго в августе заявляло о том, что сформировало критерии для утверждения списка спецэкспортеров. По данным “Ъ”, нефтекомпании были против того, чтобы правительство утверждало список спецэкспортеров, поскольку в таком случае его по закону нужно опубликовать — это, по мнению некоторых компаний, означало угрозу введения санкций для игроков, попавших в список. В качестве альтернативы предлагался вариант лицензирования экспорта, при этом лицензию смогут получить лишь компании, соответствующие определенным критериям (прежде всего производство топлива пятого класса). Список компаний, получивших лицензию, можно будет не публиковать.

Запрос информации от участников рынка является стандартной процедурой для ведомств при осуществлении контроля, разработке предложений по изменению регулирования, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Впрочем, он напоминает, что Минэнерго и так получает данные по производству и отгрузкам на экспорт от ЦДУ ТЭК, а данные по налоговым сборам может получить от ФТС и ФНС. «Не удивлюсь, если в итоге Минэнерго ограничится словесными внушениями компаниям,— считает эксперт.— Если же власти будут готовы идти на жесткие меры, собранные данные можно было бы использовать для, например, прямого квотирования экспорта».

Дмитрий Козлов