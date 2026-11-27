Следствие попросит арестовать родителей умершей девочки из Вологды
Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте родителей умершей от истощения пятилетней девочки из Вологды. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
О смерти девочки стало известно 25 ноября. Помимо нее, в семье воспитывались еще 11 детей. Девять из них госпитализированы. Семилетний брат погибшей был доставлен в больницу с признаками истощения. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об убийстве и халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности. Родителей задержали.
По данным властей Вологодской области, семья стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящаяся в социально опасном положении. Они получали помощь от правительства региона. Следствие указало, что дети жили в антисанитарных условиях, пропускали медосмотры и редко посещали школу и детский сад. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовных дел. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию на личный контроль.