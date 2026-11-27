По данным властей Вологодской области, семья стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящаяся в социально опасном положении. Они получали помощь от правительства региона. Следствие указало, что дети жили в антисанитарных условиях, пропускали медосмотры и редко посещали школу и детский сад. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовных дел. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию на личный контроль.