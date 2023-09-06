Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ: 60% компаний не хватает персонала, 75% подняли оплату из-за дефицита кадров

Спрос на рабочую силу в России в первом полугодии 2023 года заметно вырос в результате роста импортозамещающих производств и госзаказа, сказано в докладе Центробанка (ЦБ) «Региональная экономика: комментарии ГУ». Как следует из опроса ЦБ, 60% компаний сообщили о нехватке сотрудников, большинству из них не хватает квалифицированных специалистов. Как минимум 75% компаний подняли зарплату, чтобы удержать сотрудников.

По результатам опросов ЦБ, загрузка рабочей силы в промышленности достигла максимума за всю историю наблюдений. Как сообщили на опрошенных предприятиях, главные причины роста спроса на труд — расширение производства из-за ухода с рынка иностранных компаний и рост госзаказа.

О проблемах с наймом персонала сообщили почти 80% опрошенных ЦБ компаний. Среди сложностей они назвали несоответствие уровня квалификации и завышенные зарплатные ожидания соискателей.

Численность рабочей силы выросла незначительно, в результате чего усилился дефицит кадров. По данным ЦБ, больше всего сотрудников не хватает в обрабатывающих производствах, в первую очередь в машиностроении и химической промышленности.

По данным Росстата, уровень безработицы в июле сократился до исторического минимума в 3%. Как сказано в докладе ЦБ, за полгода 2023 года численность рабочей силы в России выросла всего на 100 тыс. человек, что меньше роста потребностей предприятий. Прирост численности рабочей силы обеспечила трудовая миграция.

«В условиях нехватки кадров, для удержания и привлечения работников, предприятия активно повышали заработные платы. Повышение зарплат, в свою очередь, привело к усилению инфляционного давления»,— сказано в докладе ЦБ.

С января 2023 года 75% компаний повысили зарплату сотрудникам, чтобы удержать персонал. В некоторых компаниях оплату труда повысили на 20–27%. Еще около 30% компаний собираются повысить зарплату до конца 2023 года. Меньше всего зарплаты в текущем году росли на предприятиях торговли, сектора услуг, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства.

ЦБ также отметил переток кадров между отраслями. Специалисты, занятые в сферах торговли, услуг и сельского хозяйства, переходили в обрабатывающую промышленность и строительство. «Обрабатывающая промышленность стала главной отраслью-реципиентом, привлекающей трудовые ресурсы из других секторов экономики, в большинстве макрорегионов. Это связано с тем, что в отрасли наблюдался наибольший рост зарплат на фоне увеличения числа заказов»,— сказано в докладе ЦБ.

Банк России сообщал, что с начала 2023 года в промышленности зафиксирована самая низкая обеспеченность кадрами за последние 25 лет. По данным Роструда, в начале августа на портале «Работа в России» открыли 1,9 млн вакансий, но закрывались они очень медленно. Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что аномально низкая безработица тормозит развитие экономики России.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...