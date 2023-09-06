ЦБ: 60% компаний не хватает персонала, 75% подняли оплату из-за дефицита кадров

Спрос на рабочую силу в России в первом полугодии 2023 года заметно вырос в результате роста импортозамещающих производств и госзаказа, сказано в докладе Центробанка (ЦБ) «Региональная экономика: комментарии ГУ». Как следует из опроса ЦБ, 60% компаний сообщили о нехватке сотрудников, большинству из них не хватает квалифицированных специалистов. Как минимум 75% компаний подняли зарплату, чтобы удержать сотрудников.

По результатам опросов ЦБ, загрузка рабочей силы в промышленности достигла максимума за всю историю наблюдений. Как сообщили на опрошенных предприятиях, главные причины роста спроса на труд — расширение производства из-за ухода с рынка иностранных компаний и рост госзаказа.

О проблемах с наймом персонала сообщили почти 80% опрошенных ЦБ компаний. Среди сложностей они назвали несоответствие уровня квалификации и завышенные зарплатные ожидания соискателей.

Численность рабочей силы выросла незначительно, в результате чего усилился дефицит кадров. По данным ЦБ, больше всего сотрудников не хватает в обрабатывающих производствах, в первую очередь в машиностроении и химической промышленности.

По данным Росстата, уровень безработицы в июле сократился до исторического минимума в 3%. Как сказано в докладе ЦБ, за полгода 2023 года численность рабочей силы в России выросла всего на 100 тыс. человек, что меньше роста потребностей предприятий. Прирост численности рабочей силы обеспечила трудовая миграция.

«В условиях нехватки кадров, для удержания и привлечения работников, предприятия активно повышали заработные платы. Повышение зарплат, в свою очередь, привело к усилению инфляционного давления»,— сказано в докладе ЦБ.

С января 2023 года 75% компаний повысили зарплату сотрудникам, чтобы удержать персонал. В некоторых компаниях оплату труда повысили на 20–27%. Еще около 30% компаний собираются повысить зарплату до конца 2023 года. Меньше всего зарплаты в текущем году росли на предприятиях торговли, сектора услуг, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства.

ЦБ также отметил переток кадров между отраслями. Специалисты, занятые в сферах торговли, услуг и сельского хозяйства, переходили в обрабатывающую промышленность и строительство. «Обрабатывающая промышленность стала главной отраслью-реципиентом, привлекающей трудовые ресурсы из других секторов экономики, в большинстве макрорегионов. Это связано с тем, что в отрасли наблюдался наибольший рост зарплат на фоне увеличения числа заказов»,— сказано в докладе ЦБ.

Банк России сообщал, что с начала 2023 года в промышленности зафиксирована самая низкая обеспеченность кадрами за последние 25 лет. По данным Роструда, в начале августа на портале «Работа в России» открыли 1,9 млн вакансий, но закрывались они очень медленно. Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что аномально низкая безработица тормозит развитие экономики России.

Олеся Павленко