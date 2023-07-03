Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ведомости»: на российском рынке труда образовался сильный дефицит кадров

Российские компании предлагают соискателям многочисленные вакансии и повышают зарплаты, однако брать на работу некого, рассказали «Ведомостями» рекрутеры. По словам опрошенных, значительнее всего в сложившейся ситуации страдает реальный сектор. Банк России сообщал, что с начала 2023 года в промышленности зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами.

Издание отмечает, что кадровый голод привел к рекордно низкой безработице. По данным Росстата, в мае показатель был на уровне 3,2%. В связи с недостатком свободных кандидатов компании вынуждены предлагать потенциальным сотрудникам все более высокие зарплаты. Согласно Росстату, в апреле текущего года средненачисленная номинальная зарплата в России составила 71 204 руб., что на 13% выше аналогичного показателя 2022 года.

Продолжающийся рост зарплат «Ведомостям» подтвердили и все опрошенные представители крупных российских компаний. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев рассказал изданию, что с 1 апреля работникам компании, зарабатывающим менее 50 тыс. руб. в месяц, повысили зарплату на 12%. Остальные сотрудники получили повышение на 10%.

По словам представителя ВТБ, в текущем году вознаграждения работников банка были пересмотрены в среднем на 10%. РЖД решила повысить зарплаты сотрудников еще в 2022 году. Работники компании стали зарабатывать на 14,9% больше относительно 2021 года. В 2023 году РЖД индексировала зарплаты дополнительно на 2,63%.

Опрошенные «Ведомостями» рекрутеры отмечают, что увеличение зарплат — вынужденная мера и единственный способ быстро закрыть появляющиеся вакансии. Руководитель индустриального подбора кадровой компании Manpower Любовь Смирнова обратила внимание, что сейчас государство занимается восстановлением присоединенных к России регионов, а также размещает на производстве много оборонных заказов.

Госпожа Смирнова отметила, что, с одной стороны, это хорошая господдержка, а с другой — обязательства, которые компании боятся не выполнить из-за штрафов со стороны государства. По ее словам, один из клиентов Manpower после получения крупного федерального заказа был вынужден увеличить штат предприятия на 30% в течение двух месяцев. Чтобы в кратчайшие сроки привлечь персонал, ему пришлось индексировать суммы ежемесячных премий с 20% оклада до 50%.

По данным Роструда, на портале «Работа в России» в настоящее время опубликовано 1,9 млн вакансий, но они закрываются очень медленно. Операционный директор кадрового холдинга Ancor Алексей Миронов отметил, что из-за этого многие компании не достигают бизнес-результатов, которых они могли бы достичь при полной укомплектованности штата. По мнению господина Миронова, такая ситуация оказывает косвенное, но серьезное влияние на российскую экономику.

С июня 2022 года МРОТ увеличили до 15 279 руб., с января 2023 года — до 16 242. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5% вместо 10% и составит 19 242 руб.

Минэкономики ожидает, что в 2023 году рост реальной зарплаты составит 5,4%, в 2024-м и 2025-м — 2,8%. Ведомство считает, что на рост реальной зарплаты повлияют замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за рабочую силу.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...