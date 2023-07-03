«Ведомости»: на российском рынке труда образовался сильный дефицит кадров

Российские компании предлагают соискателям многочисленные вакансии и повышают зарплаты, однако брать на работу некого, рассказали «Ведомостями» рекрутеры. По словам опрошенных, значительнее всего в сложившейся ситуации страдает реальный сектор. Банк России сообщал, что с начала 2023 года в промышленности зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами.

Издание отмечает, что кадровый голод привел к рекордно низкой безработице. По данным Росстата, в мае показатель был на уровне 3,2%. В связи с недостатком свободных кандидатов компании вынуждены предлагать потенциальным сотрудникам все более высокие зарплаты. Согласно Росстату, в апреле текущего года средненачисленная номинальная зарплата в России составила 71 204 руб., что на 13% выше аналогичного показателя 2022 года.

Продолжающийся рост зарплат «Ведомостям» подтвердили и все опрошенные представители крупных российских компаний. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев рассказал изданию, что с 1 апреля работникам компании, зарабатывающим менее 50 тыс. руб. в месяц, повысили зарплату на 12%. Остальные сотрудники получили повышение на 10%.

По словам представителя ВТБ, в текущем году вознаграждения работников банка были пересмотрены в среднем на 10%. РЖД решила повысить зарплаты сотрудников еще в 2022 году. Работники компании стали зарабатывать на 14,9% больше относительно 2021 года. В 2023 году РЖД индексировала зарплаты дополнительно на 2,63%.

Опрошенные «Ведомостями» рекрутеры отмечают, что увеличение зарплат — вынужденная мера и единственный способ быстро закрыть появляющиеся вакансии. Руководитель индустриального подбора кадровой компании Manpower Любовь Смирнова обратила внимание, что сейчас государство занимается восстановлением присоединенных к России регионов, а также размещает на производстве много оборонных заказов.

Госпожа Смирнова отметила, что, с одной стороны, это хорошая господдержка, а с другой — обязательства, которые компании боятся не выполнить из-за штрафов со стороны государства. По ее словам, один из клиентов Manpower после получения крупного федерального заказа был вынужден увеличить штат предприятия на 30% в течение двух месяцев. Чтобы в кратчайшие сроки привлечь персонал, ему пришлось индексировать суммы ежемесячных премий с 20% оклада до 50%.

По данным Роструда, на портале «Работа в России» в настоящее время опубликовано 1,9 млн вакансий, но они закрываются очень медленно. Операционный директор кадрового холдинга Ancor Алексей Миронов отметил, что из-за этого многие компании не достигают бизнес-результатов, которых они могли бы достичь при полной укомплектованности штата. По мнению господина Миронова, такая ситуация оказывает косвенное, но серьезное влияние на российскую экономику.

С июня 2022 года МРОТ увеличили до 15 279 руб., с января 2023 года — до 16 242. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5% вместо 10% и составит 19 242 руб.

Минэкономики ожидает, что в 2023 году рост реальной зарплаты составит 5,4%, в 2024-м и 2025-м — 2,8%. Ведомство считает, что на рост реальной зарплаты повлияют замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за рабочую силу.

Милена Костерева