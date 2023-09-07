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Коммерсантъ FM
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Контейнеры перегрелись в пути

Эксперты ждут замедления рынка в 2024 году

Контейнерные перевозки в августе продолжили расти и по итогам восьми месяцев превышают прошлогодние показатели почти на 13%. Драйверами роста стали перевозки автомобилей и комплектующих, а также минудобрений. Рынок ожидает превышения по итогам года отметки в 7 млн TEU. При этом аналитики предупреждают, что имеет место перегрев рынка, который под влиянием ослабления рубля и инфраструктурных ограничений выльется в снижение перевозок уже в 2024 году.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Перевозки контейнеров по железной дороге продолжают расти. За январь—август во всех видах сообщения было перевезено 4,8 млн TEU груженых и порожних контейнеров, что на 12,7% больше, чем годом ранее, количество груженых контейнеров выросло на 17,8%, до 3,54 млн TEU. Максимальный рост показали перевозки автомобилей и комплектующих, а также минудобрений (рост по обоим показателям — в 2,1 раза, до 296 тыс. и 169 тыс. TEU соответственно). В 1,5 раза выросли перевозки продуктов перемола, в 1,4 раза — овощей и фруктов.

Контейнеропоток с Дальнего Востока, переживший кризис осенью-зимой, также растет. В августе среднесуточный вывоз из портов региона составил 3176 TEU, на 17,4% больше, чем годом ранее. ОАО РЖД увеличивает перевозки из ДФО контейнеров в полувагонах, на которые сейчас действует скидка в 20,7%, введенная год назад (см. “Ъ” от 28 сентября 2022 года). На полувагоны приходилось около четверти перевозок контейнеров с Дальнего Востока.

В ГК «Дело» ожидают, что по итогам года объем перевозок контейнеров по железной дороге превысит 7 млн TEU. В ОАО РЖД в июле также говорили о том, что набранные темпы позволяют достичь этого показателя (это предполагает рост на 7,3% к прошлому году). «Среди вызовов, сдерживающих рост перевозок, можно назвать принципы регулирования доступа к дефицитной железнодорожной инфраструктуре, а также дисбаланс импорта и экспорта на Дальнем Востоке, который создает напряженность на всей сети»,— отмечают в ГК «Дело».

Наращивание объемов импортного и экспортного грузопотоков упирается в пропускную способность Восточного полигона, говорят в ГК «Дело», добавляя, что для вывоза грузов с Дальнего Востока необходимо предоставлять доступ к железнодорожной инфраструктуре рационально и по понятному механизму. «По нашей оценке, без справедливых правил согласования перевозок, а также интенсивного развития инфраструктуры Восточного полигона планы по расширению и строительству новых терминалов не принесут нужного эффекта для экономики»,— говорят там. В FESCO отмечают, что сейчас активно идет обсуждение методики распределения приоритетов для пропуска контейнерных поездов в восточном направлении (подробнее см. “Ъ” от 16 августа). «FESCO поддерживает эту инициативу, однако план перевозок контейнерных поездов в направлении Восточного полигона должен балансировать с количеством таких же составов, которые отправляются из дальневосточных портов на запад России»,— замечают там.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что сейчас основным препятствием, сдерживающим рост контейнерных перевозок, являются узкие места инфраструктуры — погранпереходы в Китай, подходы к портам Дальнего Востока и Юга. При этом он отмечает, что по параллельному импорту и в целом по потребительскому сегменту рынок перетарен и будет охлаждаться: имели место переоценка спроса со стороны поставщиков и ритейлеров и благоприятный курс, а сейчас изменение курса, а также ужесточение требований ЦБ к потребительским кредитам приведут к тому, что к концу года рост рынка будет замедляться. С учетом того, что с точки зрения железнодорожных перевозок ситуация с брошенными поездами и простоями в портах не улучшается, в 2024 году, скорее всего, с учетом высокой базы 2023 года можно ожидать снижения объема импортных контейнерных перевозок, полагает эксперт.

Наталья Скорлыгина

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