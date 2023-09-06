США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

США выделят новый пакет военной помощи Украине на $175 млн. В него войдут снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны США.

В пакет военной помощи также вошли:

дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS,

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм,

81-мм минометные системы и снаряды,

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением,

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4,

более 3 млн патронов для стрелкового оружия,

тактические аэронавигационные системы,

тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование,

подрывные боеприпасы для расчистки препятствий,

запчасти, техническое и полевое оборудование.

Это 46-й пакет военной помощи, который США предоставили Украине с августа 2021 года, добавили в пресс-службе. Вооружение передадут из запасов Минобороны США. Средства на него выделили из $6 млрд, которые были обнаружены после переоценки трат Пентагона на военную помощь Украине нынешним летом.

В середине июня газета The Wall Street Journal сообщила, что в Белом доме обсуждают поставку снарядов с обедненным ураном Украине. 1 сентября Reuters сообщило, что такое вооружение включат в пакет военной помощи, о котором будет объявлено в ближайшие несколько недель.

Президент России Владимир Путин после этого допустил ответное использование боеприпасов с ураном. Представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что боеприпасы с обедненным ураном привели к радиационному заражению украинской территории. Власти Украины не сообщали об этом.

Что происходит на 560-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко