Село подождет денег до зимы

Минсельхоз рассчитывает возобновить льготное кредитование предприятий АПК к концу года, сообщил вчера на совместном заседании комитетов Госдумы по аграрным вопросам и контролю глава министерства Дмитрий Патрушев. Необходимость «разморозки» выдачи краткосрочных и инвестиционных кредитов, приостановленной в августе после повышения ключевой ставки ЦБ, объясняется их востребованностью и эффективностью — фактически это одна из главных мер господдержки аграриев, которая остается популярной в течение всего сельхозгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемому Дмитрием Патрушевым Минсельхозу предстоит сдерживать напор очереди за льготными кредитами, пока ведомство и Минфин ищут на них деньги

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Возглавляемому Дмитрием Патрушевым Минсельхозу предстоит сдерживать напор очереди за льготными кредитами, пока ведомство и Минфин ищут на них деньги

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Выступая 6 сентября на заседании комитетов Госдумы по аграрным вопросам и контролю, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев назвал примерные сроки возобновления приема заявок на предоставление льготных кредитов предприятиям АПК. Предполагается, что получать их сельхозпроизводители снова смогут уже в конце 2023 года. Над увеличением объема средств по программе Минсельхоз, как ранее заявлялось, «активно работает» совместно с Минфином — отметим, что расширить лимиты министерствам предстоит в условиях дефицитного бюджета. Прием заявок на льготные кредиты АПК был приостановлен в начале августа — и был вызван еще прошлым повышением ставки ЦБ 21 июля с 7,5% до 8,5%. «Очень много денег потребовалось для того, чтобы обслуживать уже действующие принятые обязательства»,— объяснял тогда «заморозку» глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

Программа льготного кредитования сельхозсектора была запущена в 2017 году: с тех пор сельхозпроизводители могли брать краткосрочные (на 1 год) или инвестиционные (от 2 до 15 лет) кредиты по ставке до 5%. Они выдавались на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию и модернизацию перерабатывающих предприятий.

В самом Минсельхозе меру не раз называли высокоэффективной и востребованной. Как отмечала замглавы министерства Елена Фастова, за первые пять лет действия программы объем выдачи краткосрочных льготных кредитов аграриям вырос кратно: если в 2017 году их было выдано на 137 млрд руб., то в 2022 году — уже на 913 млрд руб. Отметим, обслуживание уже выданных займов серьезно ограничивало выдачу новых кредитов. В связи с этим Минсельхоз за годы действия программы несколько раз (в том числе в июле 2023 года) предлагал повысить максимальную ставку по ним до 7% — однако отказывался от идеи по итогам общественного обсуждения. В отзывах деловых сообществ на соответствующие проекты постановлений каждый раз отмечалось, что новые правила негативно повлияют на развитие отрасли.

С аналогичными претензиями, но уже в связи с «заморозкой» программы на вчерашнем заседании выступали представители комитета Госдумы по аграрным вопросам и его глава Владимир Кашин. Интересовал парламентариев и вопрос возобновления выдачи кредитов по другой популярной программе — сельской ипотеки. Напомним, по ней прием новых заявок на получение льготных займов по ставке до 3% для покупки жилья в сельской местности также был приостановлен — но в конце августа, уже после следующего, внеочередного повышения ключевой ставки ЦБ с 8,5% до 12% (подробнее см. “Ъ” от 26 августа). Дмитрий Патрушев, отвечая депутатам, заявил, что прием новых заявок может быть возобновлен в начале 2024 года: обслуживать обязательства по ранее выданным кредитам стало дороже, а получить новые средства на программу можно будет уже после согласования бюджета на 2024 год, пояснил он.

Хотя по популярности обе программы льготного кредитования сопоставимы, внимание Минсельхоза сейчас сфокусировано на первой: это связано как с возможностями привлечения дополнительных средств, так и со значимостью краткосрочных кредитов для аграриев в течение всего сельхозгода. Отметим, прецеденты расширения объемов программы уже были: например, в марте 2022 года после повышения ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 20% на субсидирование займов сроком на год было дополнительно направлено 25 млрд руб.

Кристина Боровикова