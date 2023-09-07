Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Село подождет денег до зимы

Что происходит с программами льготного кредитования Минсельхоза

Минсельхоз рассчитывает возобновить льготное кредитование предприятий АПК к концу года, сообщил вчера на совместном заседании комитетов Госдумы по аграрным вопросам и контролю глава министерства Дмитрий Патрушев. Необходимость «разморозки» выдачи краткосрочных и инвестиционных кредитов, приостановленной в августе после повышения ключевой ставки ЦБ, объясняется их востребованностью и эффективностью — фактически это одна из главных мер господдержки аграриев, которая остается популярной в течение всего сельхозгода.

Возглавляемому Дмитрием Патрушевым Минсельхозу предстоит сдерживать напор очереди за льготными кредитами, пока ведомство и Минфин ищут на них деньги

Возглавляемому Дмитрием Патрушевым Минсельхозу предстоит сдерживать напор очереди за льготными кредитами, пока ведомство и Минфин ищут на них деньги

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Возглавляемому Дмитрием Патрушевым Минсельхозу предстоит сдерживать напор очереди за льготными кредитами, пока ведомство и Минфин ищут на них деньги

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Выступая 6 сентября на заседании комитетов Госдумы по аграрным вопросам и контролю, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев назвал примерные сроки возобновления приема заявок на предоставление льготных кредитов предприятиям АПК. Предполагается, что получать их сельхозпроизводители снова смогут уже в конце 2023 года. Над увеличением объема средств по программе Минсельхоз, как ранее заявлялось, «активно работает» совместно с Минфином — отметим, что расширить лимиты министерствам предстоит в условиях дефицитного бюджета. Прием заявок на льготные кредиты АПК был приостановлен в начале августа — и был вызван еще прошлым повышением ставки ЦБ 21 июля с 7,5% до 8,5%. «Очень много денег потребовалось для того, чтобы обслуживать уже действующие принятые обязательства»,— объяснял тогда «заморозку» глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

Программа льготного кредитования сельхозсектора была запущена в 2017 году: с тех пор сельхозпроизводители могли брать краткосрочные (на 1 год) или инвестиционные (от 2 до 15 лет) кредиты по ставке до 5%. Они выдавались на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию и модернизацию перерабатывающих предприятий.

В самом Минсельхозе меру не раз называли высокоэффективной и востребованной. Как отмечала замглавы министерства Елена Фастова, за первые пять лет действия программы объем выдачи краткосрочных льготных кредитов аграриям вырос кратно: если в 2017 году их было выдано на 137 млрд руб., то в 2022 году — уже на 913 млрд руб. Отметим, обслуживание уже выданных займов серьезно ограничивало выдачу новых кредитов. В связи с этим Минсельхоз за годы действия программы несколько раз (в том числе в июле 2023 года) предлагал повысить максимальную ставку по ним до 7% — однако отказывался от идеи по итогам общественного обсуждения. В отзывах деловых сообществ на соответствующие проекты постановлений каждый раз отмечалось, что новые правила негативно повлияют на развитие отрасли.

С аналогичными претензиями, но уже в связи с «заморозкой» программы на вчерашнем заседании выступали представители комитета Госдумы по аграрным вопросам и его глава Владимир Кашин. Интересовал парламентариев и вопрос возобновления выдачи кредитов по другой популярной программе — сельской ипотеки. Напомним, по ней прием новых заявок на получение льготных займов по ставке до 3% для покупки жилья в сельской местности также был приостановлен — но в конце августа, уже после следующего, внеочередного повышения ключевой ставки ЦБ с 8,5% до 12% (подробнее см. “Ъ” от 26 августа). Дмитрий Патрушев, отвечая депутатам, заявил, что прием новых заявок может быть возобновлен в начале 2024 года: обслуживать обязательства по ранее выданным кредитам стало дороже, а получить новые средства на программу можно будет уже после согласования бюджета на 2024 год, пояснил он.

Хотя по популярности обе программы льготного кредитования сопоставимы, внимание Минсельхоза сейчас сфокусировано на первой: это связано как с возможностями привлечения дополнительных средств, так и со значимостью краткосрочных кредитов для аграриев в течение всего сельхозгода. Отметим, прецеденты расширения объемов программы уже были: например, в марте 2022 года после повышения ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 20% на субсидирование займов сроком на год было дополнительно направлено 25 млрд руб.

Кристина Боровикова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...