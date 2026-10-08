США продлили разрешение американцам платить налоги в России
08.10.2026, 20:38
Министерство финансов США продлило до 9 января разрешение американским компаниям и физлицам оплачивать налоги и сборы в России. Это следует из опубликованной лицензии.
В документе указано, что американцы могут платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения. Проводить финансовые операции с участием Центробанка России, Фонда национального благосостояния и российского Минфина по-прежнему запрещается.
Отмечается, что указанные операции можно проводить в том случае, если они «являются обычными и необходимыми для повседневной деятельности указанных лиц». Исключения из санкций предусмотрены генеральной лицензией от марта 2022 года. С тех пор она неоднократно продлевалась.