США продлили разрешение американцам платить налоги в России

Отмечается, что указанные операции можно проводить в том случае, если они «являются обычными и необходимыми для повседневной деятельности указанных лиц». Исключения из санкций предусмотрены генеральной лицензией от марта 2022 года. С тех пор она неоднократно продлевалась.