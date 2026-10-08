По мультику «Ледибаг и Супер-Кот» снимут сериал

«В основе Miraculous (название франшизы.— “Ъ”) всегда лежала история о дистанции между тем, кто мы есть, и тем, кем мы позволяем себя видеть. Живое кино дает нам пространство, чтобы по-настоящему прочувствовать это — дать волю эмоциям», — сказала исполнительный продюсер See-Saw Films Мария Николсон.