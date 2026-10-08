По мультику «Ледибаг и Супер-Кот» снимут сериал
08.10.2026, 20:34
Киностудия See-Saw Films и Miraculous Corp (входят в группу Mediawan) снимут сериал с живыми актерами на основе мультика «Леди Баг и Супер-Кот». Проект под названием «Чудесные приключения Ледибаг и Супер-Кота» будет рассчитан на более широкую аудиторию, в том числе на взрослую, сообщает Variety.
«В основе Miraculous (название франшизы.— “Ъ”) всегда лежала история о дистанции между тем, кто мы есть, и тем, кем мы позволяем себя видеть. Живое кино дает нам пространство, чтобы по-настоящему прочувствовать это — дать волю эмоциям», — сказала исполнительный продюсер See-Saw Films Мария Николсон.
С 2015 года Miraculous Corp (правообладатель) выпустила шесть сезонов мультика. Релиз седьмого запланирован на конец 2026 года. В основе сюжета — история школьницы Маринетт Дюпен-Чен, которая влюблена в одноклассника Адриана. Днем они ходят в школу, а ночью превращаются в супергероев Леди Баг (божья коровка) и Супер-Кота, чтобы бороться с главным антагонистом — Бражником.
В 2023 году Miraculous Corp выпустила спин-офф по франшизе. Кроме того, существует адаптация истории под мангу и сценический мюзикл.