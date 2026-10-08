29 сентября Дональд Трамп подписал указ, согласно которому федеральным ведомствам необходимо использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта». Новая терминология требуется в официальной переписке, публичных сообщениях, на сайтах, в отчетах и других документах, не являющихся законодательными актами. «Когда вы говорите "искусственный интеллект", это означает ненастоящий. Это не так, это суперинтеллект, это сверхинтеллект»,— пояснял господин Трамп.