Трамп назвал врагами тех, кто использует термин «искусственный интеллект»
08.10.2026, 20:41
Президент США Дональд Трамп, внедряющий термин «суперинтеллект», считает врагом каждого, кто продолжает использовать выражение «искусственный интеллект». Об этом он сообщил в посте в Truth Social.
«Белый дом считает всякого, кто использует термин "искусственный интеллект" вместо более широко признанного нового и более точного термина "суперинтеллект" врагом! Президент Дональд Дж. Трамп»,— написал президент.
29 сентября Дональд Трамп подписал указ, согласно которому федеральным ведомствам необходимо использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта». Новая терминология требуется в официальной переписке, публичных сообщениях, на сайтах, в отчетах и других документах, не являющихся законодательными актами. «Когда вы говорите "искусственный интеллект", это означает ненастоящий. Это не так, это суперинтеллект, это сверхинтеллект»,— пояснял господин Трамп.
Позже издание Politico, ссылаясь на разговоры с представителями технологического сектора, сообщало, что, по их мнению, новый термин не приживется и останется лишь в переписке технологических компаний с Белым домом. «Правительство может в один день изменить свой словарь, и частный сектор последует за ним в сфере их взаимодействия, но для более широкого распространения нужно время»,— заметил изданию один из собеседников.