Газ выдыхается
Европа готовится увеличить закупки СПГ для прохождения зимнего сезона
08.10.2026, 20:54
ЕС способен удовлетворить спрос на газ зимой, несмотря на крайне низкие запасы, считает европейский газовый оператор ENTSOG. При теплой зиме Европа пройдет сезон без физического дефицита, но завершит его с запасами в 29%. При более холодной зиме запасы могут снизиться уже до 13%, что резко повышает риски для следующего сезона закачки. В целом предстоящее лето потребует пополнения подземных хранилищ на 96–124 млрд кубометров. Аналитики считают, что эти объемы будет не столь сложно привлечь с рынка, но гораздо важнее вопрос цены, которую за них придется заплатить.
ЕС входит в зиму в условиях высоких цен на газ и неуверенности в будущих поставках. Главную неопределенность создает спрос на газ при недостаточном уровне запасов в подземных хранилищах. По оценке европейского оператора газотранспортных сетей ENTSOG, газовая инфраструктура союза «остается достаточно гибкой, чтобы удовлетворить спрос», но прохождение зимнего сезона сильно зависит от наличия свободных объемов СПГ на мировом рынке.
ENTSOG в своем прогнозе на газовую зиму, которая продлится с 1 октября 2026 по 31 марта 2027 года, смоделировал три сценария ее прохождения. В базовом сценарии при минимальных поставках российского трубопроводного газа Европа способна пройти зиму без дефицита, но тогда к концу марта уровень запасов в ПХГ может опуститься до 29%. Но при ограниченных поставках СПГ запасы могут снизиться до 13%. Если европейская газовая система закончит зиму на уровне запасов в 30%, то потребуется закупить около 96 млрд кубометров СПГ.
Длительная бэквордация на кривых форвардных цен (газ в близком будущем дороже, чем в отдаленном), вызванная перекрытием Ормузского пролива, препятствовала накоплению запасов в течение всего периода закачки газа.
В итоге уровень заполненности европейских газохранилищ на 1 октября составил всего 72% (около 74 млрд кубометров) против 83% годом ранее. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдений, норматив заполнения ПХГ составляет 90%.
В среднем за зиму запасы в ПХГ ЕС покрывают около 26–30% от общего потребления газа. К началу сезона закачки, 1 апреля, хранилища были заполнены на 28%, на тот момент было отобрано около 56 млрд кубометров газа.
Ситуацию для ЕС с января 2027 года может усугубить запрет на поставки СПГ из РФ, после чего ЕС придется привлекать больше грузов с рынка, в том числе переманивая партии СПГ из Азии, где держатся премиальные цены. ПХГ в таких условиях будут служить главным источником гибкости поставок на внутренний рынок.
При сценарии холодной зимы ситуация резко ухудшается. Даже при доступности СПГ и наличии минимальных поступлений газа из РФ запасы в европейских хранилищах могут опуститься до 11%, оценивает ENTSOG. Это создаст проблемы уже для следующего отопительного сезона, в том числе из-за технических ограничений на закачку. Высокие цены начнут сами регулировать спрос: части потребителей (до 7%) придется сокращать потребление. При сохранении запасов в 20% к концу зимы Европе может потребоваться дополнительно до 124 млрд кубометров СПГ.
Наиболее стрессовый сценарий предполагает холодную зиму, остановку трубопроводных поставок из РФ и Алжира, а также через газопровод Europipe II, соединяющий Норвегию и Германию. В этом случае запасы упадут до 6–11%, возникнут инфраструктурные ограничения на перетоки газа с запада на восток, что повысит риски дефицита прежде всего для стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, которые не имеют выхода к морю.
В итоге, по оценкам ENTSOG, при достаточном предложении СПГ и минимальных поставках российского газа европейская газовая инфраструктура позволит восстановить запасы до 90% к концу сентября 2027 года.
Но если Европа закончит зиму с 13%, то даже при оптимальных поставках СПГ запасы восстановятся только до 80%, а при дефиците СПГ — до 65%. При полном прекращении трубопроводных поставок РФ и ограничениях на рынке СПГ запасы могут упасть до 55%.
По оценкам Андрея Полищука из «Эйлер», если расходование газа начнется с текущих отметок и зима окажется теплой, уровень газа в хранилищах ЕС опустится до 33,5 млрд кубометров (около 44,4 млрд кубометров чистого оттока, уровень заполненности — 31,2%). При более холодной зиме, сопоставимой с 2025–2026 годами, в хранилищах останется 17,6 млрд кубометров газа, и заполненность упадет до 16,3%.
Он отмечает, что заполнение хранилищ к зиме-2027/28 может быть более трудным, если объемы с Ближнего Востока не восстановятся, тем более что российский СПГ также будет уходить на азиатские рынки. «Тем не менее это будет скорее вопрос стоимости этого газа, а не физического его недостатка на рынке»,— считает господин Полищук.