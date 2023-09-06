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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук по делу о призывах к терроризму

Хамовнический районный суд Москвы продлил до 4 ноября срок ареста режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук по делу о призывах к терроризму из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Светлана Петрийчук (вторая слева) и Евгения Беркович (вторая справа) в зале суда 6 сентября

Светлана Петрийчук (вторая слева) и Евгения Беркович (вторая справа) в зале суда 6 сентября

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Светлана Петрийчук (вторая слева) и Евгения Беркович (вторая справа) в зале суда 6 сентября

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как пишет «Медиазона» (признана иностранным агентом), следователь Дмитрий Полещук просил продлить арест. По его мнению, госпожи Беркович и Петрийчук могут повлиять на свидетелей или сбежать.

В свою очередь, защита просила отпустить Евгению Беркович из СИЗО, так на ее попечении находятся две приемные дочери 17 и 19 лет и две бабушки 1934 года рождения. По мнению специалистов, заключение госпожи Беркович плохо влияет на здоровье ее приемных дочерей.

На заседании защита также зачитала имена поручившихся за Евгению Беркович и Светлану Петрийчук. Среди них телеведущая Ксения Собчак и актеры Олег Меньшиков и Константин Райкин.

4 мая дома у родителей и бабушки Евгении Беркович прошли обыски, ее саму задержали в Москве. Позже стало известно, что Светлану Петрийчук задержали во аэропорту Внуково. В тот же день им предъявили обвинения по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за публикации читки пьесы «Финист Ясный Сокол» на видеохостинге YouTube. Им грозит до семи лет лишения свободы.

«Финист Ясный Сокол» рассказывает о российских женщинах, которых радикальные исламисты завербовали в сети для поездки в Сирию. Пьеса получила две премии «Золотая маска».

По результатам деструктологической судебной экспертизы в спектакле обнаружили «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России». В июне Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте признал ненаучной деструктологическую экспертизу, которая легла в основу дела. Ответ ведомства публиковал адвокат Светланы Петрийчук.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Суд не поднял занавес».

Олеся Павленко

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