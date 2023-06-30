Центр при Минюсте назвал ненаучной деструктологическую экспертизу по делу Беркович

Деструктологическая судебная экспертиза, которая легла в основу уголовного дела об оправдании терроризма против режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, не основана на науке и не может быть признана экспертным заключением, говорится в ответе Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте. Документ в своем Telegram-канале разместил адвокат госпожи Петрийчук Сергей Бадамшин.

В документе отмечается, что по категории дел, связанных с терроризмом, проводятся судебные лингвистические или комплексные психолого-лингвистические экспертизы, осуществлять которые может только ведомство. «Такая (комплексная деструктологическая) экспертиза как вид (род) не существует и не может быть включена в перечень (судебных экспертиз) по следующим причинам. Деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями»,— говорится в ответе РФЦСЭ адвокату Сергею Бадамшину.

Защита обвиняемых считает, что судебная экспертиза на основании заключения РФЦСЭ не должна приниматься судом во внимание.

В ходе проходящего в Хамовническом районном суде Москвы судебного заседания следствие попросило суд продлить обвиняемым срок ареста на два месяца. В свою очередь, защита госпожи Беркович предложила суду отпустить ее под залог 1 млн руб., сообщает ТАСС.

О возбуждении уголовного дела в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук стало известно 4 мая. Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол» о российских женщинах, которых завербовали в сети радикальные исламисты для поездки в Сирию. По результатам экспертизы в постановке обнаружили героизацию ИГ («Исламское государство»; запрещенная в РФ террористическая организация) и идеологию радикального феминизма.

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович вину не признают. Защита в суде настаивала, что в материалах дела речь идет о размещенной в YouTube читке пьесы, а не о полноценной постановке. По статье об оправдании терроризма обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Защита Светланы Петрийчук просила избрать другую меру пресечения. Сама сценарист говорила, что она обеспечивает родителей и сестру с ребенком. Защита Евгении Беркович также просила об освобождении из СИЗО, поскольку у нее на иждивении дети. Позднее Светлану Петрийчук поставили на профилактический учет как лицо, склонное к преступлению «террористического характера и экстремистской направленности».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «СКР выходит на подмостки».

Александр Кислов