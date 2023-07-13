Россия и США погрузились в АСЕАН

Главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен в эти дни одновременно оказались в столице Индонезии Джакарте, где проходят мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Однако возможность лично обсудить накопившиеся разногласия им, похоже, не представится: у каждого своя программа, повестка и цели. Так, господин Лавров в четверг пытался убедить коллег из АСЕАН в том, что планам НАТО по перемещению «части своей военной инфраструктуры» в Азиатско-Тихоокеанский регион надо всячески сопротивляться. Энтони Блинкен же в числе прочего собирался обсуждать «войну России против Украины». Одна из задач — донести до нейтральных стран мысль о возможности введения против них вторичных санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре)

Фото: Reuters Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре)

Фото: Reuters

АСЕАН сейчас проходит серьезное испытание на прочность, заявил Сергей Лавров в четверг по итогам встречи с коллегами из стран—членов этого регионального объединения. Кто виноват — российский министр сказал сразу. «США и их союзники всячески стремятся подменить асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая складывалась десятилетиями и всех устраивала до недавнего времени, своими так называемыми индо-тихоокеанскими стратегиями, внедрением блока НАТО в этот регион»,— пояснил господин Лавров журналистам.

По словам министра, НАТО всячески продвигает «тезис, что безопасность в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе, как они его называют, неделима». «Части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит (11–12 июля.— “Ъ”). Имею в виду Австралию, Новую Зеландию, Японию, Корею,— возмутился господин Лавров.— Япония и Корея уже дают сигналы о том, что не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция».

Австралию, кстати, тоже можно включить в этот список. В конце 2022 года стало известно о планах Австралии построить новую авиабазу для шести американских стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное вооружение. В то время как МИД РФ рассматривает это как прямое нарушение «договора Раротонга» (о создании безъядерной зоны в южной части Тихого океана), Австралия утверждает: их шаги не противоречат обязательствам в рамках соглашения. Официальная позиция Канберры строится на том, что действие договора не распространяется на иностранные самолеты, прибывающие на континент.

На встрече с коллегами из стран АСЕАН Сергей Лавров заверил: Москва (в отличие, вероятно, от западных игроков) «выступает за упрочение асеаноцентричной архитектуры, которая должна оставаться фундаментом безопасности и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона». «Знаем, что это не всем нравится, но мы руководствуемся не чьими-то предпочтениями, а объективной задачей мира и стабильности на этом огромном пространстве»,— уточнил министр.

Теоретически все претензии Сергей Лавров мог высказать напрямую госсекретарю США Энтони Блинкену, который также приехал в Джакарту.

Но в планах их встреч не было — как и год назад на аналогичных мероприятиях в камбоджийском Пномпене. У главы американской дипломатии в Индонезии — тоже насыщенная программа (в четверг, например, он вслед за Сергеем Лавровым встретился с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Энтони Блинкен (в центре) и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И

Фото: Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен (в центре) и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И

Фото: Reuters

Как рассказали ранее в Госдепартаменте, в ходе визита в Джакарту Энтони Блинкен будет обсуждать с коллегами «экономическое сотрудничество, продолжающийся кризис в Мьянме, ситуацию в Южно-Китайском море и войну России против Украины». Как именно планировалось затрагивать последнюю тему, в Госдепартаменте не уточняли, но все последние контакты американских чиновников и дипломатов с представителями стран, выдерживающих нейтралитет в этом конфликте, позволяют сделать определенные выводы. По данным американских СМИ, каждый раз возникает разговор о том, что та или иная помощь РФ в обходе введенных против нее ограничений будет чревата вторичными санкциями.

В 2021 году объем торговли между Россией и АСЕАН увеличился на 27,5%, составив $20 млрд.

Председатель Делового совета Россия—АСЕАН Иван Поляков даже говорил о цели повышения товарооборота к 2025 году до $100 млрд. Но по итогам 2022 года товарооборот, наоборот, снизился на 4,4% — до $19,1 млрд. И главная проблема, как считает руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, состоит именно в угрозе вторичных санкций.

«На страны АСЕАН оказывается огромное давление, чтобы они присоединились к санкциям, изменили свою политику в отношении России»,— отметил эксперт в разговоре с “Ъ”. И добавил: государства региона не могут это игнорировать, поскольку очень зависят от американцев. США — крупнейший инвестиционный и второй по объему торговый партнер АСЕАН после Китая. В потоке инвестиций в регион на долю США приходится около 22,5%. Торговля США и АСЕАН по итогам 2021 года выросла на 17,9%, до $441,7 млрд. Это более чем в 20 раз превышает товарооборот объединения с РФ.

Между тем, как отметила в разговоре с “Ъ” директор Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Екатерина Колдунова, у России есть и ряд конкурентных преимуществ. По словам эксперта, экономическое взаимодействие РФ со странами региона ориентируется на «уникальные точки роста», такие как энергетика, военно-техническое сотрудничество, информационно-коммуникационные технологии, медицина, продовольствие и сельское хозяйство. «Все эти сферы критически важны для дальнейшего развития стран АСЕАН»,— подчеркнула госпожа Колдунова. Кроме того, она добавила: в отличие от отношений с Японией, США и отдельными европейскими странами отношения АСЕАН с РФ «не обременены грузом негативной исторической памяти».

В целом нынешний год для Москвы и АСЕАН знаменательный: исполняется 30 лет диалоговому партнерству и 5 лет — стратегическому партнерству РФ со странами объединения. «Благодаря правильно выстроенной с момента нашего возвращения в Юго-Восточную Азию политике мы сумели стать важным партнером для АСЕАН,— утверждает Дмитрий Мосяков.— Теперь для нас самое важное — поддерживать, разъяснять, сохранять доверительные отношения».

В том, что отношения развиваются в правильном направлении, уверен и Сергей Лавров.

На встрече с новым генсеком АСЕАН Као Ким Хорном министр вручил камбоджийскому дипломату большую матрешку с его портретом.

Это традиция: подобный сувенир получает каждый новый генеральный секретарь организации. «Это символы нашей кооперации. И с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру»,— пояснил Сергей Лавров, тем самым давая понять, что размер в этом случае имеет значение.

Анастасия Домбицкая, Джакарта; Павел Тарасенко