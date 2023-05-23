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От Вьетнама до Вьентьяна

Дмитрий Медведев продолжает объезжать партнеров в Юго-Восточной Азии

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, продолжающий поездку по Юго-Восточной Азии, после рабочего визита во Вьетнам посетил Лаос. Входящая в региональное объединение АСЕАН Лаосская Народно-Демократическая Республика вместе с вьетнамскими соседями ищет новые пути сближения с Россией, опираясь на многолетние связи, расцвет которых произошел в советскую эпоху. Несмотря на скромные объемы товарооборота, представители высшего руководства страны на переговорах во Вьентьяне заверили Дмитрия Медведева в стремлении сделать Россию одним из ведущих партнеров Лаоса.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит (справа)

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит (справа)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит (справа)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Визит председателя партии «Единая Россия», зампредседателя Совбеза РФ в Лаос стал вторым пунктом его рабочей поездки по Юго-Восточной Азии, начавшейся в воскресенье вечером с посещения соседнего Вьетнама. Обе страны входят в «десятку» государств—членов регионального объединения АСЕАН и имеют схожие однопартийные политические системы и модели управления, при этом 95-миллионный Вьетнам обладает несопоставимо большим экономическим и военным потенциалом, чем Лаос, население которого составляет чуть более 7 млн человек.

Тем не менее начавшийся во вторник визит Дмитрия Медведева в Лаос, нечасто попадающий в поле зрения мировых СМИ, не был протокольным событием или просто дополнением к вьетнамской части его поездки (о переговорах во Вьетнаме см. “Ъ” от 23 мая).

Подтверждением того значения, которое в условиях войны санкций с Западом и поворота на Восток российская сторона уделяет отношениям с Лаосом, стал состав российской делегации, прибывшей вместе с Дмитрием Медведевым во Вьентьян.

В нее вошли первый зампредседателя Совета федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Программа пребывания замглавы Совбеза РФ во Вьентьяне началась с возложения цветов к мемориалу лидера Лаоса Кейсона Фомвихана, который руководил страной с 1975 по 1992 годы. На фотографии 1976 года, когда он посетил СССР, товарищ Фомвихан стоит под портретом Ленина рядом с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и идеологом Кремля тех лет Михаилом Сусловым.

О роли СССР в становлении независимого лаосского государства в ходе встречи с Дмитрием Медведевым говорил вице-премьер Лаоса, министр общественной безопасности Вилай Лакхамфонг. «Мы высоко ценим наш уровень взаимодействия с Россией и ту помощь, которую оказали нам СССР и Россия. В первую очередь это касается поставок технических средств, военно-технического вооружения, подготовки кадров, а также помощи в экономическом развитии. Именно благодаря этой поддержке мы смогли отстоять, построить, укреплять и активно развивать нашу национальную экономику. Считаем, что эта помощь свидетельствует о поистине дружественных отношениях, основанных на полном взаимопонимании и доверии»,— подчеркнул Вилай Лакхамфонг.

«Проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе, мы ей активно занимаемся, и, несмотря на то что значительная часть наших усилий в настоящий момент сосредоточена на достижении целей специальной военной операции, тем не менее мы продолжаем сотрудничество и в этой сфере с дружественными нам странами»,— подтвердил Дмитрий Медведев журналистам во Вьентьяне.

Главным же событием визита Дмитрия Медведева во Вьентьян стали его переговоры с продолжателем дела Кейсона Фомвихана, президентом Лаоса и по совместительству генсеком правящей Народно-революционной партии Тхонглуном Сисулитом.

В ходе переговоров с высшим партийным и государственным руководителем Лаоса господин Медведев напомнил господину Сисулиту об их давнем знакомстве, по его словам, наполняющем его чувством радости.

«Мы с вами встречались в разных качествах: и в должности председателя правительства, и сейчас по партийной и государственной линии встречаемся»,— заявил замглавы Совбеза РФ, который до этого, в ранге главы российского правительства, посетил Лаос в сентябре 2016 года, во время проведения во Вьентьяне Восточноазиатского саммита. Именно тогда на торжественном приеме, который устроил для иностранных гостей премьер-министр Сисулит, российский премьер провел неформальную встречу с посетившим страну для участия в Восточноазиатском саммите президентом США Бараком Обамой.

Спустя семь лет, когда российская специальная военная операция на Украине окончательно развела Россию и США по разные стороны баррикад, значение Лаоса как одной из важных площадок для расширения российского присутствия в Юго-Восточной Азии, заметно возрастает, несмотря на скромные объемы товарооборота (по данным ФТС России, в 2022 году этот показатель составил $12,9 млн, сократившись более чем на треть по сравнению с 2021 годом).

В связи с этим, обращаясь к Тхонглуну Сисулиту, Дмитрий Медведев призвал его «обсудить тот диалог, который существует и по линии правящих партий, и по государственной линии, включая обеспечение безопасности и обороноспособности наших стран».

Как сообщили в секретариате Дмитрия Медведева, главными темами переговоров во Вьентьяне стало углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также обсуждение международной проблематики, включая региональное взаимодействие и ситуацию вокруг Украины.

Преодолению нисходящего тренда в торговле, ее диверсификации и формированию благоприятной среды для российской инвестиционной деятельности в Лаосе, в числе прочих факторов, должно способствовать обсуждаемое сторонами использование национальных валют во взаимной торговле, возможность оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных в Лаосе с помощью карт «Мир». Кроме того, Россия заинтересована в развитии взаимодействия в области энергетики — сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе, мирном использовании атомной энергии, поставках в Лаос хризотилового асбеста.

В сотрудничестве Москвы и Вьентьяна открываются новые окна возможностей после того, как Лаос вместе с государствами Юго-Восточной Азии изначально занял позицию равноудаленности от сторон конфликта на Украине и ни разу не поддержал антироссийские резолюции в ООН. В ходе состоявшегося накануне визита Дмитрия Медведева в Лаос 42-го саммита лидеров АСЕАН, проходившего под председательством Индонезии, его участники договорились «избегать участия в борьбе сверхдержав».

«Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и создания благоприятных условий для мирного урегулирования. Эта ситуация продолжает негативно сказываться на нас, и поэтому мы полны решимости удвоить наши усилия по смягчению ее воздействия и работать над тем, чтобы наш регион АСЕАН оставался эпицентром роста»,— говорится в итоговом заявлении саммита АСЕАН по Украине (.pdf).

Сергей Строкань

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