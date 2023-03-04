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Мэрия Екатеринбурга разрешила построить «Второй Академический» на 64 тысячи жителей

Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории под строительство «Второго Академического». Напомним, масштабное строительство хотят начать в границах ул. Лучистая – русла реки Шиловка – Полевской тракт – ул. Перспективная – ЕКАД. Новый район должен объединить Широкую Речку, Академический, Солнечный и включить в себя новые территории. По плану, в нем будет проживать около 64,3 тыс. человек.

Согласно документам, общая площадь проектируемой территории составляет 493,2 га, в том числе зона планируемого размещения объектов капитального строительства – 254,1 га. На территории планируют возвести жилые дома площадью 1,9 млн кв. м, а также построить 11 зданий дошкольных образовательных учреждений на 3,6 тыс. мест и пять общеобразовательных школ на 7,5 тыс. мест. Для автомобилистов организуют 11,2 тыс. машино-мест в многоуровневых надземных паркингах. Реализовать проект хотят в 17 этапов.

Напомним, в прошлом году этот проект на градсовете представляла компания «Сити град». Архитекторы и чиновники раскритиковали некоторые моменты, но приняли проект.

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