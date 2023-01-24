Трамвайную линию из Академического планируют достроить до Широкой речки

В Екатеринбурге трамвайную линию из Академического планируют достроить до соседнего микрорайона Широкая речка. Как следует из документов, опубликованных на сайте городской администрации, проектом предполагается прокладка ветки от улицы Вильгельма де Геннина, через Академика Сахарова и Хрустальногорскую, а затем по улице Евгения Савкова. Напомним, сейчас проект проходит общественные обсуждения.

«Трамвайная линия предназначена для связи планировочного района "Широкореченский" с районом "Академический" и центральной частью города. Протяженность трамвайной линии от пересечения пр. Академика Сахарова до проектируемого трамвайного депо — 4,2 км», — говорится в документе. Там также указано, что трамвайную линию проложат, учитывая строительство шестиполосной дороги на Хрустальногорской и реконструкцию ул. Евгения Савкова. Трамвайное кольцо с конечной остановочной станцией планируют разместить северо-восточнее ПС «Рябина».

Общественные обсуждения по данному проекту буду идти до 17 февраля. Вносить замечания и предложения можно до 7 февраля.

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