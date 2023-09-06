Дмитрий Артюхов назначил спецпредставителя губернатора в Волновахском районе

Спецпредставителем губернатора в Волновахском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов назначил Александра Кусенко. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель губернатора ЯНАО в Волновахском районе Александр Кусенко

Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Спецпредставитель губернатора ЯНАО в Волновахском районе Александр Кусенко

Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Александр Кусенко возглавлял управление по физической культуре и спорту в Губкинском. До этого он семь лет работал специалистом по служебно-боевой подготовке ОМВД в Губкинском. У него есть два высших образования: юридическое и педагогическое.

По данным правительства, Александр Кусенко будет заниматься развивитием социальных направлений на объектах, запущенных после восстановления, а также взаимодействовать с ямальцами, работающими на подшефной территории.

Напомним, новой главой департамента имущественных отношений ЯНАО в августе назначили Ирину Гилеву. в июне на должность главы департамента агропромышленного комплекса (АПК) ЯНАО был назначен Андрей Рубашин.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте