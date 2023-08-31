Новой главой департамента имущественных отношений ЯНАО назначена Ирина Гилева

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа возглавила Ирина Гилева. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, ранее она занимала должность первого заместителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента имущественных отношений ЯНАО Фото: пресс-служба департамента имущественных отношений ЯНАО

Ирина Гилева более 15 лет работает в сфере имущественных и земельных отношений. Также она имеет опыт работы в арбитражном суде, органах исполнительной и законодательной власти.

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе департамента, бывший начальник ведомства Сергей Черняев покинул свой пост 13 июля по собственному желанию. Он занимал пост с августа 2020 года.

Напомним, в июне на должность главы департамента агропромышленного комплекса (АПК) ЯНАО был назначен Андрей Рубашин.

Полина Хабарова

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