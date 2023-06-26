Главой департамента агропромышленного комплекса ЯНАО назначен Андрей Рубашин

Новым директором департамента агропромышленного комплекса (АПК) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) назначен Андрей Рубашин, сообщили в пресс-службе губернатора округа. Более семи лет он был на должности первого заместителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

По данным правительства, с апреля 2023 года Андрей Рубашин исполнял обязанности руководителя департамента. На должность директора он назначен 26 июня.

Андрей Рубашин окончил Сельскохозяйственную академию имени Климента Тимирязева по специальности «Зоотехния», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Юриспруденция». Также он отмечен почетной грамотой губернатора ЯНАО и медалью «За борьбу с браконьерством». Имеет благодарности министерства сельского хозяйства и законодательного собрания ЯНАО, чин государственного советника округа второго класса.

Напомним, в мае экс-глава АПК округа Виктор Югай выдвинулся на должность главы Тазовского района. С 2016 года он возглавлял окружной департамент АПК с 2016 года. В апреле был назначен первым заместителем главы администрации Тазовского района.

Полина Хабарова

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