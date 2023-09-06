Нарышкин заявил о росте неопределенности в исходе мирового противостояния

В мире укрепляются силы, пытающиеся вместе с Россией не допустить тотальной войны, утверждает директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, также растет неопределенность относительно того, чем закончится нынешнее геополитическое противоборство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В интервью журналу «Национальная оборона» он заявил, что ключевой тенденцией в военно-политическом плане является «ужесточение геополитической конфронтации, давно перешедшей в горячую фазу». Господин Нарышкин называет инициатором «повышения ставок» «часть западной элиты». Он считает, что их поведение мотивировано безответственностью.

Он убежден, что Запад просчитался в намерении победить Россию на поле боя. «Мы наблюдаем нарастание неопределенности относительно вероятных исходов нынешнего этапа геополитического противоборства. И наряду с этим — укрепление тех сил на мировой арене, которые вместе с Россией стремятся локализовать очаг напряженности и не допустить его превращения в спусковой механизм к тотальному вооруженному конфликту»,— уверен глава СВР.

Сергей Нарышкин неоднократно возлагал на страны Запада вину за военный конфликт на Украине. Он также утверждал, что Госдеп США поставил перед американскими СМИ задачу подталкивать россиян к необходимости силовой борьбы с властью вплоть до мятежа.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер