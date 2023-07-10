Нарышкин: Госдеп поручил СМИ подталкивать россиян к силовой борьбе с властью

Госдеп США поставил перед американскими СМИ задачу подталкивать россиян к необходимости силовой борьбы с властью вплоть до мятежа, утверждает директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. В июне Госдеп якобы направил холдингам AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times «указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Американское внешнеполитическое ведомство, по сути, потребовало от некогда авторитетных медиа выстраивать работу на российском направлении в духе подрывных акций. Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа»,— уверяет господин Нарышкин (цитата по ТАСС).

По его словам, Госдеп рекомендовал СМИ «тиражировать измышления о слабости российского государства, его неспособности защитить свои территории, неизбежности поражения в противостоянии с Западом». Также якобы поручено уделить внимание «оказанию радикализирующего воздействия на молодежь и подростков».

Директор СВР убежден, что Госдеп превратился «в предсказанное Джорджем Оруэллом министерство правды» и «диктует американским СМИ что именно они должны писать и говорить». «Вызывает сожаление, что Госдепартамент, в прошлом трезвомыслящее и рациональное ведомство, под руководством Энтони Блинкена, Виктории Нуланд и иже с ними превратился в смердящий полигон информационного мусора»,— сказал он.

В 2022 году после того, как Владимир Путин начал военную операцию на Украине, президент США Джо Байден заявил, что господин Путин «не может оставаться у власти». Белый дом уверял, что американский президент не имел в виду смену власти в России. Канцлер Германии Олаф Шольц также говорил, что страны НАТО не ставят целью смену власти в РФ, эту позицию поддерживала Великобритания.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер