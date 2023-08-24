Рогозин о ситуации в Работино: ВСУ подняли рой ударных дронов, неба не видно

Глава военно-технического центра «Царские волки», бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активное наступление в селе Работино Запорожской области. По его словам, украинские военнослужащие подняли рой ударных беспилотников.

«В Работино Запорожской области ВСУ начали активно наступать. Месиво. Противник поднял рой ударных беспилотников, неба не видно. Давят штурмовым натиском»,— написал Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

22 августа замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ зашли в центр Работино. По ее словам, украинские военные пытаются закрепиться в селе. При этом российский врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что российские военные «заняли достаточно выгодные рубежи обороны в районе Работино».

Интенсивные бои за Работино связаны с тем, что село расположено на автодороге из Орехова в Токмак, следом за которым располагается Мелитополь. Как считается, столица российской Запорожской области — это одна из главных целей украинского наступления. Благодаря захвату этого города, как писали западные СМИ, ВСУ сможет «разрезать» российскую группировку войск, перекрыть сухопутный коридор в Крым и приступить к наступлению на полуостров.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».