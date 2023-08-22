ВСУ заявили о заходе в Работино, Балицкий — о занятии российскими войсками оборонных рубежей

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что бойцы ВСУ вошли в расположенное в Запорожской области село Работино. Врио губернатора российской Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что российские военные «заняли достаточно выгодные рубежи обороны в районе Работино». При этом о самом статусе села он не написал.

«Бойцы 47-й бригады ВСУ, с боем вошедшей в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Bradley»,— написала госпожа Маляр в своем Telegram-канале. По ее словам, сейчас украинские военные продолжают попытки закрепиться в селе, которое подвергается постоянным обстрелам. Замглавы украинского военного ведомства уточнила, что в населенном пункте сейчас «идут тяжелые бои». Также она опубликовала видео захода украинских военных в населенный пункт.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий потерю контроля над селом напрямую не подтверждает. В своем Telegram-канале он сообщил, что ВС РФ «заняли достаточно выгодные рубежи обороны в районе Работино». «Также в районе Работино полностью уничтожена штурмовая группировка противника. После новая группа пошла тем же маршрутом, но понесла потери и отступила в северном направлении»,— добавил чиновник. По информации Минобороны РФ, накануне российские военные «отразили пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ».

21 августа председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины ввели дополнительное подразделение из стратегического резерва 10-го армейского корпуса в село Работино. По его словам, несколько опорных пунктов в селе Вербовое (18 км к востоку от Работино) были оставлены российскими силами «в целях сохранения жизни бойцов».

Работино — село, в котором до начала военного конфликта жило менее 500 человек. С марта 2022 года оно находилось под контролем России. Интенсивные бои за него связаны с тем, что село расположено на автодороге из Орехова в Токмак, следом за которым располагается Мелитополь. Как считается, столица российской Запорожской области — это одна из главных целей украинского наступления. Благодаря захвату этого города, как писали западные СМИ, ВСУ сможет «разрезать» российскую группировку войск, перекрыть сухопутный коридор в Крым и приступить к наступлению на полуостров.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов