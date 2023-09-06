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Коммерсантъ FM
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Балицкий заявил об отходе российских военных из Работино

Российская армия «тактически оставила» село Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, сейчас населенный пункт «остался только на карте», и Россия его больше не контролирует.

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться... в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы»,— сказал господин Балицкий в эфире «Соловьев Live».

Работино расположено на дороге из Орехова в Токмак, следом за ним располагается Мелитополь, который, как считается, одна из главных целей украинского наступления. В случае захвата этого города, как писали западные СМИ, Украина сможет «разрезать» российскую группировку войск, перекрыть сухопутный коридор в Крым и приступить к наступлению на полуостров.

Бои за село велись почти полтора месяца. 26 июля Минобороны заявило о возобновлении наступления ВСУ в Запорожской области. 22 августа власти Украины сообщили, что украинская армия вошла в поселок Работино. Евгений Балицкий в конце прошлого месяца говорил, что Работино полностью разрушено после ожесточенных боев. Тогда он утверждал, что село находится в серой зоне и ни российских, ни украинских военных в нем нет.

Вчера, 5 сентября, Минобороны России сообщало об отражении атак в районе Работино, а глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждал, что ВСУ попали в «огненный мешок» в этом селе.

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