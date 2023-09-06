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Коммерсантъ FM
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Хунта в Нигере потребовала от Франции предоставить график вывода ее военных

Захватившие власть в Нигере военные потребовали от Франции составить график вывода ее военнослужащих с территории африканской страны, сообщает «Аль-Арабия». Пока обсуждается только вывод войск из зоны африканского Сахеля. В переговорах участвуют представители офицерского корпуса военных подразделений Франции, дислоцированных в Нигере.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Они грозились убить его в случае интервенции, но в итоге решили его судить. 30 августа организаторы мятежа в Нигере объявили об отмене всех соглашений с Францией и потребовали вывода французских войск из страны до 3 сентября. В стране дислоцировано около 1,5 тыс. французских военных.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Лаура Кеффер

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