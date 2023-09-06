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Коммерсантъ FM
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Нефтегазовые доходы ушли от правил

Мониторинг государственных финансов

Ослабление рубля в июле и начавшийся тогда же рост стоимости Urals не смогли в августе обеспечить бюджету достижения базового уровня нефтегазовых доходов. Напомним, что нефтяные налоги считают из цены и курса в предыдущем месяце, а базовый уровень — это разложенные по месяцам 8 трлн руб., минимально необходимых бюджету в 2023 году для покрытия расходов за счет нефти и газа.

По опубликованным вчера Минфином данным, в августе нефтегазовые поступления составили 643 млрд руб. при базе 672 млрд руб. Это заметно меньше, чем было в июле (811 млрд руб., когда сработал календарный фактор — в бюджет поступил налог на дополнительный доход, НДД, который уплачивается четыре раза в год). Относительно же прошлого августа (672 млрд руб.) снижение поступлений можно считать несущественным (на 4%). По итогам всех восьми месяцев нефтегазовых доходов собрано 4,8 трлн руб., и это на 38% меньше, чем было за такой же период 2022 года — отставание от прошлогоднего графика понемногу сокращается.

При общем сокращении сборов поступления главного нефтегазового налога — НДПИ — в августе заметно выросли, до 875 млрд руб. с июльских 673 млрд руб. Среди причин — рост цены Urals в июле до $64 с июньских $55 за баррель и ослабление рубля до среднемесячного значения 90,4 руб./$ c 83,2 руб./$ соответственно. Поясним, что общие нефтегазовые доходы меньше сборов НДПИ, потому что итоговая сумма уменьшается на возвратные выплаты нефтяникам из бюджета: расходы на субсидию нефтепереработчикам составили 114 млрд руб., выплаты компаниям по топливному демпферу — 186 млрд руб.

Поскольку в сентябре Минфин ожидает появления дополнительных нефтегазовых доходов, вчера он объявил о покупке валюты и золота в резервы. Напомним, при недоборе базы Минфин должен продавать валюту, при ее превышении — покупать ее на рынке. По сообщению ведомства, на такие операции с 7 сентября по 5 октября будет направлено 276,2 млрд руб. (по 13,2 млрд руб. ежедневно). Однако валютный рынок этих операций не увидит, они пройдут между ЦБ и Минфином — напомним, бюджетное правило в этой части для сдерживания ослабления рубля с 10 августа и до конца года приостановлено (см. “Ъ” от 10 августа).

Вадим Вислогузов

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