В Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, сообщила пресс-служба Росавиации. Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва.

Авиакомпания выполнила полет по маршруту Янгон--Мандалай--Новосибирск. «Начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов, предпочитающих отдых в Юго-Восточной Азии. Также будет способствовать развитию бизнес-контактов»,— отметили в Росавиации. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Росавиация выдала Myanmar Airways International разрешение на полеты по этому маршруту в конце августа. Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение. С июля текущего года по июнь 2024 года россияне, прибывшие в Мьянму по туристическим или деловым целям, могут находиться в этой стране до 30 дней.

О том, станет ли Мьянма популярной у путешественников из России,— в материале «Ъ» «В Мандалай без лишних виз».