Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней

Власти Мьянмы разрешили гражданам России в течение 30 дней находиться в стране без оформления виз. Безвизовый режим будет действовать до 30 июня 2024 года. Об этом сообщили в консульском департаменте МИД России.

«С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо»,— сообщили в департаменте.

С 1 июля 2023 года можно будет оформить специальную туристическую визу — ее выдают на основании бронирования места в отеле из единого перечня Мьянмы. Виза может быть двукратной или многократной. Она действует до 6 месяцев — в течение этого периода срок пребывания в Мьянме может составлять до 30 дней для двукратной визы и до 90 дней — для многократной.

Анастасия Ларина