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Коммерсантъ FM
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«Металлоинвест» направит 7,5 млрд руб. на дивиденды за первое полугодие

Холдинг «Металлоинвест» выплатит дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 7,5 млрд руб. (0,1002 руб. на акцию) за счет чистой прибыли за первые шесть месяцев, следует из отчетности компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Последний раз «Металлоинвест» объявлял о решении выплатить дивиденды в октябре 2021 года. Тогда речь шла об общей сумме в 88,6 млрд руб.

Чистая прибыль «Металлоинвеста» за шесть месяцев 2023 года снизилась в 3,5 раза, до 37,15 млрд руб., выручка — в 1,5 раза, до 219,16 млрд руб. Налог на сверхприбыль компания оценила в 6,9 млрд руб. и планирует выплатить его до 30 ноября 2023 года.

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