«Металлоинвест» оценил налог на сверхприбыль в 6,9 млрд рублей

Холдинг «Металлоинвест» планирует выплатить налог на сверхприбыль в размере 6,9 млрд руб. до 30 ноября 2023 года. Об этом говорится в финансовом отчете компании по МСФО за первое полугодие 2023 года.

Выплата налога до 30 ноября снизит сумму платежа вдвое по опции обеспечительного платежа.

«Металлоинвест» — крупный горно-металлургический холдинг России. По запасам железной руды компания занимает первое в России и второе место в мире. Чистая прибыль «Металлоинвеста» за шесть месяцев 2023 года снизилась в 3,5 раза, до 37,15 млрд руб., выручка — в 1,5 раза, до 219,16 млрд руб.