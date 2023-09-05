Возвращение немирного атома

Власти РФ сочтут эскалацией возвращение американского ядерного оружия в Великобританию. Об этом во вторник заявила “Ъ” официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее американские эксперты и британские СМИ сообщили, что на территорию Соединенного Королевства после 15-летнего перерыва могут быть возвращены американские ядерные авиабомбы. В 2008 году их вывезли оттуда в связи с уменьшением ядерной угрозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Airman 1st Class Devan Halstead / U.S. Air Force Фото: Airman 1st Class Devan Halstead / U.S. Air Force

В МИД РФ по просьбе “Ъ” прокомментировали новость о возможном возвращении американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что это будет воспринято российской стороной «как эскалационный шаг, ведущий ровно в противоположном направлении от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы, где оно развернуто в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО». «Эта дестабилизирующая практика (ядерные миссии.— “Ъ”) носит откровенно антироссийский характер, так как предусматривает совместное планирование и регулярную тренировочную отработку оперативного нанесения членами враждебного нам Североатлантического блока ядерных ударов по целям в России с территории неядерных европейских стран»,— добавила она.

По словам Марии Захаровой, власти РФ «на протяжении долгих лет неизменно заявляли, что это (совместные ядерные миссии НАТО.— “Ъ”) генерирует стратегические риски, подрывает региональную безопасность и стабильность».

«Однако в НАТО предпочли игнорировать наши настоятельные призывы к устранению данного негативного фактора. Более того, объявили себя "ядерным альянсом",— продолжила она.— В условиях перехода США и НАТО к открытому конфронтационному курсу на нанесение России "стратегического поражения" указанная практика и ее развитие вынуждают нас на компенсирующие контрмеры, призванные надежно защитить интересы безопасности нашей страны и ее союзников».

«Будем и далее требовать возвращения всего американского ядерного оружия на территорию США с последующим уничтожением инфраструктуры, позволяющей оперативно развертывать его в Европе,— подчеркнула Мария Захарова.— Тот факт, что не демонтированные ранее в Великобритании соответствующие объекты хранения вскоре вновь будут готовы принять американские ядерные бомбы, является зримым подтверждением обоснованности последовательной российской позиции».

О том, что американское тактическое ядерное оружие может быть вновь размещено на территории Соединенного Королевства, на минувшей неделе сообщили Федерация американских ученых (FAS) и два британских издания (The Telegraph и The Guardian). Эксперты и журналисты обратили внимание на запрос военно-воздушных сил США Конгрессу на выделение $50 млн на возведение дополнительных жилых помещений для 144 американских военнослужащих, которых планируется отправить на базу Лейкенхит в британском графстве Суффолк.

Их главной задачей должна стать возможная surety mission (гарантийная миссия), что, как уточняется в публикациях, означает обеспечение хранения и обслуживания ядерного оружия.

«Строительство общежития (для американских военнослужащих.— “Ъ”) должно начаться в июне 2024 года и продлиться до февраля 2026 года. Это (выделение средств на его возведение.— “Ъ”) является последним в ряду признаков того, что ведется подготовка к возможному возвращению американского ядерного оружия на территорию Великобритании»,— говорится в статье The Guardian.

В FAS ранее также обратили внимание на то, что Пентагон впервые за многие годы «незаметно внес» хранилища ядерного оружия в Великобритании в список объектов, подлежащих модернизации. Впоследствии эта информация была удалена из официальных бумаг ведомства.

На базе Лейкенхит размещены американские истребители F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способные нести ядерные боезаряды. Предполагается, что в ближайшее время количество вторых машин будет существенно увеличено. Сейчас там расквартированы около 4 тыс. американских военных и 1,5 тыс. гражданских специалистов.

Американское тактическое ядерное оружие находилось на территории Великобритании с 1954 по 2008 год (на нескольких авиабазах). По оценкам экспертов, в последние годы его количество на объекте Лейкенхит составляло около 110 единиц. В 2008 году оно на фоне значительного уменьшения международной напряженности было вывезено с территории Великобритании. При этом спецхранилища для бомб были законсервированы, а не демонтированы. Сейчас американские авиабомбы (в основном это B61–3 и B61–4, которые должны быть в будущем заменены на новые B61–12) в общем количестве около 100–120 штук размещены на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. Россия многие годы критиковала эту практику, делая упор на то, что участие военнослужащих этих неядерных государств в связанных с применением ядерного оружия тренировочных миссиях под эгидой США противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Не добившись пересмотра этой политики, Россия на фоне резкого обострения конфликта вокруг Украины сама вновь — впервые с середины 1990-х — разместила свое тактическое оружие за пределами своих национальных границ — в Белоруссии. США и их союзники назвали этот шаг неприемлемым и безответственным. Однако власти РФ и Белоруссии настаивают на том, что их действия не противоречат их международным обязательствам.

Сама Великобритания также является ядерной державой, хоть единственным компонентом ее ядерных сил являются субмарины. У нее на вооружении состоят четыре атомные стратегические подводные лодки, оснащенные американскими баллистическими ракетами Trident-II. Одна из этих подлодок всегда находится на боевом патрулировании. В 2010 году, когда количество боеголовок у Великобритании составляло 225 единиц, правительство объявило о намерении урезать эту цифру до 180 к середине 2020-х годов (в 2015 году эту цель подтвердили). Однако принятая в 2021 году новая доктрина подняла этот потолок до 260 боезарядов (см. “Ъ” от 17 марта 2021 года). Эта цифра значительно меньше арсенала России и США.

По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователя проекта «Ватфор» Дмитрия Стефановича, даже если США действительно вновь разместят свое ядерное оружие (ЯО) на территории Великобритании, вряд ли можно будет говорить о каком-то радикальном изменении ситуации в части как ядерных доктрин Вашингтона и Лондона, так и особенностей совместных ядерных миссий НАТО. «Более того, Великобритания, как и США, является "легитимной" страной—обладательницей ядерного оружия согласно ДНЯО. Соответственно, даже существующая критика в части размещения ЯО на территории неядерных держав и обучение их вооруженных сил его боевому применению тут не работает»,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”. В чем, по его словам, можно быть, однако, уверенным, так это в том, что любые гипотетические переговоры о будущем нестратегического ядерного оружия от такого шага легче не станут.

Проведенный на прошлой неделе опрос на портале YouGov показал, что 39% британских респондентов (из около 3,5 тыс. принявших участие в исследовании) «категорически против» возвращения американского ядерного оружия на территорию Великобритании.

Еще 20% заявили, что они «отчасти» возражают против этого. «Активно поддержали» эту идею лишь 7% респондентов, еще 16% «отчасти» поддержали ее. 18% не определились с ответом.

Британская некоммерческая организация «Кампания за ядерное разоружение» (Campaign for Nuclear Disarmament; CND) собирается провести 23 сентября масштабную акцию протеста против идеи возвращения ядерного оружия США в Великобританию. «Становится все более очевидным, что Лейкенхит вновь становится жизненно важным винтиком в зарубежной ядерной машине Вашингтона, несмотря на отказы британского правительства признать эту реальность,— заявила генеральный секретарь CND Кейт Хадсон.— Развертывание новой (авиабомбы.— “Ъ”) B61–12 в Европе подрывает любые перспективы глобального мира и гарантирует, что Британия станет мишенью в ядерном конфликте между США/НАТО и Россией. То, что правительство Великобритании разрешает такое развертывание,— это за гранью безответственности».

Официальные лица в Вашингтоне и Лондоне эту тему не комментируют.

В FAS же не исключают, что власти США готовятся модернизировать базу Лейкенхит «на всякий случай», но еще не приняли окончательного решения о возвращении туда своих авиабомб. Обновленная инфраструктура может пригодиться им для оперативного наращивания своего ядерного арсенала в Европе или для передислокации ядерных вооружений с более уязвимых баз «в разгар ядерного кризиса с Россией».

Елена Черненко, Анастасия Домбицкая