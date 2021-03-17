Лондон развоевался с разоружением

Власти Великобритании во вторник опубликовали долгожданный стратегический документ — так называемый Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года. Главной прямой угрозой безопасности Великобритании в документе названа Россия. А в качестве одного из ответов Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал королевства.

Публикации этого документа (.pdf) в Великобритании ждали больше года. Еще в декабре 2019 года премьер-министр Борис Джонсон объявил, что вскоре межведомственная и экспертная комиссия должна будет представить свое видение будущей внешней и оборонной политики королевства. Время было выбрано неслучайно. 31 января 2020 года, спустя почти полвека после вступления в Евросоюз Британия из него вышла. За три с половиной года, что прошли к тому моменту после референдума о выходе из ЕС, первые лица государства не раз заявляли, что в основу новой — эффективной, амбициозной и многовекторной — внешней политики ляжет концепция Global Britain («глобальной Британии»).

И стратегический обзор, подготовка которого затянулась из-за пандемии коронавируса, должен был прояснить, каким видит свое место в изменившейся системе международных отношений Британия, покинувшая Евросоюз.

«Назначение этого документа, самого всеобъемлющего со времен холодной войны — сделать Соединенное Королевство сильнее, безопаснее и более процветающим, придерживаясь при этом наших ценностей»,— коротко описал свое видение господин Джонсон, представляя во вторник документ членам британского парламента.

Самая масштабная ревизия внешнеполитических приоритетов королевства за последние десятилетия в итоге уложилась в 114 страниц тезисов из области обороны, безопасности, развития и внешней политики. При этом понятия безопасности и внешней политики трактуются максимально широко: в докладе нашлось место как для дипломатии и тяжелых вооружений, так и для экологической политики, здравоохранения и «мягкой силы» с упоминанием «Британских советов» и телерадиовещания BBC.

Главным союзником Лондона, напоминают авторы документа, остаются США.

При этом Британия намерена и дальше сохранять тесный контакт с Евросоюзом и выстраивать систему евроатлантической безопасности, развивать отношения с Китаем, продолжать свою активность в области кибербезопасности, космоса, климата и прав человека. В свою очередь, в сотрудничество с Россией авторы документа явно не верят. Если в прошлой редакции обзора от 2015 года Россия упоминалась 28 раз, то теперь всего 14 и в основном в негативном ключе. Россия «остается наиболее острой прямой угрозой» безопасности — этот тезис повторяется в тексте дважды, применительно к Великобритании и к НАТО в целом. Причем речь идет об угрозе, связанной с обычным вооружением, ядерным оружием, а также с гибридными угрозами.

Одним из ключевых нововведений, анонсированных в доктрине, стало решение властей Великобритании увеличить ядерный потенциал страны более чем на 40%.

Речь идет о кардинальном пересмотре прежних усилий Лондона в сфере разоружения. Ранее Великобритания стабильно сокращала свой ядерный арсенал. «Однако принимая во внимание изменения среды безопасности и существование большего спектра технологических и доктринальных угроз, далее такое продолжаться не может, и Великобритания поднимет порог ядерного потенциала»,— говорится в обзоре. Впервые с момента окончания холодной войны страна намерена не разоружаться, а наоборот, наращивать свою ядерную мощь.

Некоторые государства, как говорится далее в документе, «значительно увеличивают и диверсифицируют свой ядерный арсенал, инвестируя в новейшие ядерные технологии и разрабатывая новые ядерные системы, направленные на ведение боевых действий, которые они интегрируют в свои военные стратегии и доктрины и в свою политическую риторику». Из дальнейших пояснений следует, что в сложившейся ситуации Лондон считает себя вынужденным действовать так же.

Сейчас на вооружении Великобритании состоят четыре атомные стратегические подводные лодки, оснащенные американскими баллистическими ракетами Trident-II. Одна из этих подлодок всегда находится на боевом патрулировании. В 2010 году, когда количество боеголовок у Великобритании составляло 225 единиц, правительство объявило о намерении урезать эту цифру до 180 к середине 2020-х годов (в 2015 году эту цель подтвердили). Новая доктрина подняла этот «потолок» до 260 боезарядов.

Эта цифра значительно меньше арсенала России и США, но близка к предполагаемому потенциалу Китая.

«Не исключено, что британские военные планировщики начали сомневаться в выживаемости своих ядерных сил и гарантированности ядерного возмездия "в любых условиях обстановки" в связи с развитием неядерных сил и средств вероятных противников, в том числе систем противолодочной и противоракетной обороны»,— заявил “Ъ” научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. Вместе с тем он допустил, что увеличение «потолка» нужно для обеспечения перевооружения на новое поколение ядерных боезарядов (унифицированных с перспективными американскими W93). По словам эксперта, модернизация арсенала может привести к ситуации, при которой часть новых боеголовок еще не сертифицирована и не развернута, но уже на складах, а часть старых — уже снята, но еще не разобрана и не утилизирована. «Для недопущения такой коллизии, ставящей под вопрос соблюдение собственных целевых показателей, и могло потребоваться уточнение цифр,— пояснил эксперт.— Правда, перевооружение это запланировано на вторую половину 2030-х, казалось бы, куда торопиться».

Между тем планы властей Великобритании уже вызвали резкую критику сторонников ядерного разоружения, в том числе и в самом Соединенном Королевстве.

Генсек Кампании за ядерное разоружение (CND) Кейт Хадсон предупреждает, что Великобритания рискует начать «новую гонку ядерных вооружений» в то время, когда мир пытается выйти из пандемии COVID-19.

«Когда правительство стеснено в средствах, нам не нужны грандиозные траты денег на оружие массового уничтожения»,— заявила она.

Критика звучит и из-за рубежа. «Речь идет о значительном увеличении британских запасов оружия массового уничтожения. Это невероятно безответственное поведение Великобритании усиливает глобальную нестабильность и является явным признаком того, что она полностью отказывается от своих юридических обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— “Ъ”)»,— написала в Twitter исполнительный директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий уверен, что столь резкое увеличение «потолков» не останется незамеченным на Обзорной конференции ДНЯО в августе.

«Согласно договору, все ядерные государства должны стремиться к сокращению своих ядерных арсеналов, и в последние несколько десятилетий так и происходило, по крайней мере там, где публикуются официальные цифры. Лондон станет первым государством "ядерной пятерки", развернувшим этот тренд,— заявил эксперт “Ъ”.— С продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях Россией и США и высокой вероятностью дальнейших двухсторонних переговоров казалось, что вопросы разоружения не будут слишком остро стоять на повестке августовской конференции». Но теперь, по словам господина Баклицкого, удивительным образом главным раздражителем окажется Британия.

Елена Черненко, Галина Дудина