Лондон развоевался с разоружением

Власти Великобритании во вторник опубликовали долгожданный стратегический документ — так называемый Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года. Главной прямой угрозой безопасности Великобритании в документе названа Россия. А в качестве одного из ответов Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал королевства.
Публикации этого документа (.pdf) в Великобритании ждали больше года. Еще в декабре 2019 года премьер-министр Борис Джонсон объявил, что вскоре межведомственная и экспертная комиссия должна будет представить свое видение будущей внешней и оборонной политики королевства. Время было выбрано неслучайно. 31 января 2020 года, спустя почти полвека после вступления в Евросоюз Британия из него вышла. За три с половиной года, что прошли к тому моменту после референдума о выходе из ЕС, первые лица государства не раз заявляли, что в основу новой — эффективной, амбициозной и многовекторной — внешней политики ляжет концепция Global Britain («глобальной Британии»).
«Назначение этого документа, самого всеобъемлющего со времен холодной войны — сделать Соединенное Королевство сильнее, безопаснее и более процветающим, придерживаясь при этом наших ценностей»,— коротко описал свое видение господин Джонсон, представляя во вторник документ членам британского парламента.
Самая масштабная ревизия внешнеполитических приоритетов королевства за последние десятилетия в итоге уложилась в 114 страниц тезисов из области обороны, безопасности, развития и внешней политики. При этом понятия безопасности и внешней политики трактуются максимально широко: в докладе нашлось место как для дипломатии и тяжелых вооружений, так и для экологической политики, здравоохранения и «мягкой силы» с упоминанием «Британских советов» и телерадиовещания BBC.
При этом Британия намерена и дальше сохранять тесный контакт с Евросоюзом и выстраивать систему евроатлантической безопасности, развивать отношения с Китаем, продолжать свою активность в области кибербезопасности, космоса, климата и прав человека. В свою очередь, в сотрудничество с Россией авторы документа явно не верят. Если в прошлой редакции обзора от 2015 года Россия упоминалась 28 раз, то теперь всего 14 и в основном в негативном ключе. Россия «остается наиболее острой прямой угрозой» безопасности — этот тезис повторяется в тексте дважды, применительно к Великобритании и к НАТО в целом. Причем речь идет об угрозе, связанной с обычным вооружением, ядерным оружием, а также с гибридными угрозами.
Речь идет о кардинальном пересмотре прежних усилий Лондона в сфере разоружения. Ранее Великобритания стабильно сокращала свой ядерный арсенал. «Однако принимая во внимание изменения среды безопасности и существование большего спектра технологических и доктринальных угроз, далее такое продолжаться не может, и Великобритания поднимет порог ядерного потенциала»,— говорится в обзоре. Впервые с момента окончания холодной войны страна намерена не разоружаться, а наоборот, наращивать свою ядерную мощь.
Научный советник МИД Великобритании Кэрол Манделл — о правилах поведения государств в космическом пространстве
Некоторые государства, как говорится далее в документе, «значительно увеличивают и диверсифицируют свой ядерный арсенал, инвестируя в новейшие ядерные технологии и разрабатывая новые ядерные системы, направленные на ведение боевых действий, которые они интегрируют в свои военные стратегии и доктрины и в свою политическую риторику». Из дальнейших пояснений следует, что в сложившейся ситуации Лондон считает себя вынужденным действовать так же.
Сейчас на вооружении Великобритании состоят четыре атомные стратегические подводные лодки, оснащенные американскими баллистическими ракетами Trident-II. Одна из этих подлодок всегда находится на боевом патрулировании. В 2010 году, когда количество боеголовок у Великобритании составляло 225 единиц, правительство объявило о намерении урезать эту цифру до 180 к середине 2020-х годов (в 2015 году эту цель подтвердили). Новая доктрина подняла этот «потолок» до 260 боезарядов.
«Не исключено, что британские военные планировщики начали сомневаться в выживаемости своих ядерных сил и гарантированности ядерного возмездия "в любых условиях обстановки" в связи с развитием неядерных сил и средств вероятных противников, в том числе систем противолодочной и противоракетной обороны»,— заявил “Ъ” научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. Вместе с тем он допустил, что увеличение «потолка» нужно для обеспечения перевооружения на новое поколение ядерных боезарядов (унифицированных с перспективными американскими W93). По словам эксперта, модернизация арсенала может привести к ситуации, при которой часть новых боеголовок еще не сертифицирована и не развернута, но уже на складах, а часть старых — уже снята, но еще не разобрана и не утилизирована. «Для недопущения такой коллизии, ставящей под вопрос соблюдение собственных целевых показателей, и могло потребоваться уточнение цифр,— пояснил эксперт.— Правда, перевооружение это запланировано на вторую половину 2030-х, казалось бы, куда торопиться».
Между тем планы властей Великобритании уже вызвали резкую критику сторонников ядерного разоружения, в том числе и в самом Соединенном Королевстве.
«Когда правительство стеснено в средствах, нам не нужны грандиозные траты денег на оружие массового уничтожения»,— заявила она.
Критика звучит и из-за рубежа. «Речь идет о значительном увеличении британских запасов оружия массового уничтожения. Это невероятно безответственное поведение Великобритании усиливает глобальную нестабильность и является явным признаком того, что она полностью отказывается от своих юридических обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— “Ъ”)»,— написала в Twitter исполнительный директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.
«Согласно договору, все ядерные государства должны стремиться к сокращению своих ядерных арсеналов, и в последние несколько десятилетий так и происходило, по крайней мере там, где публикуются официальные цифры. Лондон станет первым государством "ядерной пятерки", развернувшим этот тренд,— заявил эксперт “Ъ”.— С продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях Россией и США и высокой вероятностью дальнейших двухсторонних переговоров казалось, что вопросы разоружения не будут слишком остро стоять на повестке августовской конференции». Но теперь, по словам господина Баклицкого, удивительным образом главным раздражителем окажется Британия.