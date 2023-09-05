«VK Видео» загрузится в смартфоны

Сервис «VK Видео» запустил мобильное приложение — прежде площадка была доступна только как раздел внутри соцсети «ВКонтакте». Разработкой самостоятельной утилиты занимались несколько месяцев, в ее тестировании приняли участие 750 тыс. человек. В приложении пользователям будет доступен каталог эксклюзивных шоу VK, прямые трансляции, сериалы и фильмы. Набор функций и интерфейс платформы, по словам экспертов, очень напоминает инструментарий YouTube. На фоне новостей о запуске утилиты стоимость акций компании в моменте росла на 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Какие перспективы для развития есть у сервиса? Директор департамента новых технологий компании J'son and Partners Consulting Дмитрий Колесов считает, что после того, как YouTube отключил для российских блогеров монетизацию, VK стремится занять освободившуюся нишу:

«YouTube был одной из крупнейших рекламных площадок. И самое главное, что привлекало туда компании в России до февраля 2022-го, — это то, что ресурс являлся крупнейшим хранилищем именно развлекательного контента. Это рекламодателями очень сильно востребовано.

Теперь же получилось так, что большой? мощной площадки, удобного сервиса по размещению рекламы просто не существует. И в этом смысле успех "VK Клипов", когда очень быстро были набраны миллиардные просмотры, и подстегнул компанию к тому, чтобы создать отдельный сервис развлекательного видеоконтента.

"ВКонтакте" договорились с раскрученными, сильными блогерами о хорошей модели монетизации, и в итоге постарались сделать для пользователя похожую на YouTube визуально картинку сервиса.

У соцсети есть аудитория в более чем 70 млн пользователей ежемесячно, которые привыкли не только общаться на этой площадке, но и активно потреблять видео. Поэтому появление чуть-чуть другого сервиса, но зато с большим количеством опций, например, адаптацией рекомендательной системы под запросы пользователя и предложением нового, по-настоящему эксклюзивного контента, который есть только на этой платформе, вселяет оптимизм».

«ВКонтакте» начала активно развивать собственную видеоплатформу летом 2022 года. В декабре соцсеть получила контроль в компании Medium Quality, которая занималась производством популярных шоу в российском сегменте YouTube.

В августе 2023-го «VK Видео» заключил соглашение с букмекерской компанией Winline о показе матчей Медийной футбольной лиги, другого востребованного среди российской аудитории формата.

Эксперты отмечают, что соцсеть сейчас стремится привлечь на свою площадку создателей самых успешных проектов на YouTube. Но вот рекламодатели приходят на платформу пока с осторожностью, заметил основатель агентства Purple Door Алексей Пак:

«Таргетированная реклама "ВКонтакте" всегда была востребована. И если мы говорим про интеграцию внутри контента от блогеров, то ее потихонечку тоже начинают заказывать. Но сейчас есть сложности из-за того, что не всегда хорошо прогнозируются просмотры в этой соцсети.

Все-таки YouTube — по-прежнему более интересная площадка для рекламодателей с точки зрения консервативного взгляда. Но потихонечку "ВКонтакте" начинает "пылесосить" рынок и покупать компании или шоу, которые будут эксклюзивно выпускаться у них.

Вместе с ними приходят и рекламодатели. Конечно, это непривычно, есть свои нюансы. Мне, например, YouTube-истории удобнее и понятнее. Там кое-где можно больше показателей пока что получить в плане статистики, которая доступна. А если говорить в целом, то у сервисов похожие метрики.

По крайней мере, сейчас YouTube точно не в выигрышной позиции находится с точки зрения даже технологических проблем, связанных с тем, что его частично блокируют. Из-за этого основной инструмент продвижения ролика — те же самые превьюшки — половина пользователей просто не видят».

В марте этого года ежедневная аудитория у «VK Видео» уже оказалась больше, чем у российского сегмента YouTube. Если на зарубежную площадку заходило около 50 млн человек, то на отечественную платформу — свыше 53 млн.

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Иван Хорушевский