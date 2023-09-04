VK перетряхнул вертикали

VK меняет организационную структуру. В холдинге появились два ключевых подразделения, одно отвечает за социальные сети и контентные платформы, другое — за магазин приложений RuStore, почтовый сервис Mail.ru и ряд других сервисов. Первое направление возглавит Степан Ковальчук, который с 2022 года отвечал за медиастратегию VK, второе — Александр Айвазов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

VK объявила о создании внутри холдинга двух крупных бизнес-групп. Первая объединит социальные и контентные сервисы — «ВКонтакте», ряд обособленных от него сервисов («VK Видео», «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер»), «Одноклассники» и «Дзен».

Возглавит первое подразделение старший вице-президент VK по медиастратегии и развитию сервисов Степан Ковальчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степан Ковальчук

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Степан Ковальчук

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Во второе подразделение войдут система аккаунтов VK ID, платежная система VK Pay, магазин приложений RuStore, почтовые сервисы Mail.ru и образовательные сервисы (Skillbox, Geekbrains, «Сферум» и т. п.), а также «блок новых бизнесов». К последним, согласно отчетности VK за первое полугодие, относятся VK Play и голосовой ассистент «Маруся». Руководить вторым направлением будет старший вице-президент VK по развитию бизнеса и инвестициям Александр Айвазов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Айвазов

Фото: VK Александр Айвазов

Фото: VK

Сервисы, которые не вошли в бизнес-группы, «продолжат развитие в рамках своих подразделений». Речь идет о так называемых технологиях для бизнеса — облачных сервисах VK Cloud и платформе VK WorkForce. В VK уточнили, что изменения не коснутся отчетности и раскрытия информации.

Два месяца назад из VK ушли трое топ-менеджеров, отвечавших за развитие «ВКонтакте» — гендиректор соцсети Марина Краснова, технический директор Александр Тоболь и директор по маркетингу и развитию Александр Володин. Источники «Ъ» объясняли демарш «расхождением во взглядах на дальнейшее развитие “ВКонтакте” между ее руководством и головным холдингом VK». Тогда компания объявила, что управлять соцсетью будет некий «коллегиальный орган», не раскрыв деталей. Создание новых бизнес-групп не привело к изменению операционного управления «ВКонтакте» и «Одноклассниками», уточнили «Ъ» в VK.

Создание крупных подразделений упрощает бизнес-процессы, а в случае с объединением контентных сервисов — «сигнализирует рынку о готовности перейти на бесшовную модель», считает руководитель LabelUp Юлия Долгова: «В случае с обслуживанием рекламодателей это позволит выстроить работу по принципу одного окна». По ее мнению, назначение человека, который уже отвечал за медиастратегию, на пост руководителя такой группы «максимально логично».

Юрий Литвиненко