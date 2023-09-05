Тотальный аудит и наведение порядка

И.о заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков избран новым главой столицы Удмуртии. Его кандидатуру поддержал 31 из 32 присутствовавших на сессии депутатов городской думы. В своей программе он сделал упор на вопросы благоустройства и взаимодействия с республикой, а также призвал горожан становиться «делателями», потому что только общими усилиями можно преобразить город. Эксперты отмечают, что неожиданностей не произошло, Дмитрия Чистякова изначально прочили на пост главы Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый глава Ижевска Дмитрий Чистяков и председатель гордумы Фарит Губаев

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Новый глава Ижевска Дмитрий Чистяков и председатель гордумы Фарит Губаев

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Депутаты городской думы Ижевска на сессии 5 сентября выбрали нового главу города. В финал конкурса на пост мэра вышли и.о. заместителя главы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков и председатель общественной палаты города, главный редактор журнала «Деловая репутация» Александр Бадица. Всего на конкурс подали заявки 20 человек, один из них снял свою кандидатуру..

Перед выступлениями кандидатов к депутатам обратился глава Удмуртии Александр Бречалов. Его спич во многом был посвящен работе предыдущего градоначальника Олега Бекмеметьева, задержанного в конце июля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. «Я уже со многими коллегами говорил об этом, такая интересная статья (Уголовного кодекса.— «Ъ-Удмуртия»). Это, извините, можно по всем главам пройтись. О чем просьба: у вас есть законом данные полномочия требовать максимально открытое расследование. Вот, о чем я прошу»,— отметил глава региона.

Он напомнил, что к моменту вступления Олега Бекмеметьева в должность накопилось много проблем. Однако за 4,5 года ему удалось «многое сделать и многое изменить».

«Все понимают, что это расстрельная должность. Закон для всех один, я уверен, что следствие разберется. Однако нельзя вычеркнуть и забыть»,— заявил Александр Бречалов.

Напомним, должность главы города стала вакантной в конце мая, когда Олег Бекмеметьев, занимавший ее 4,5 года, объявил об уходе по собственному желанию. Позднее его задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и поместили под домашний арест. Через некоторое время по данному делу был задержан прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин.

Александр Бречалов, выступая перед депутатами, отметил, что перед новым главой Ижевске будут стоять задачи в первую очередь по наведению порядка в городском хозяйстве за ближайшие три года. По его мнению, проблемы с благоустройством больше связаны не с финансированием, а с организационными моментами. Кроме того, считает глава региона, недостаточно налажено взаимодействие города с республикой и с бизнесом для решения различных проблем. Республика со своей стороны планирует в 2024-2026 годах ежегодно выделять 1,2-1,3 млрд руб. в год на ремонт дорог и тротуаров столицы. Закончив выступление, Александр Бречалов покинул сессию.

Первым перед депутатами в алфавитном порядке выступил Александр Бадица. В своей программе он обозначил ряд точек роста экономики, в частности, предложил усилить взаимодействие с соседним Завьяловским районом для развития Ижевской агломерации, активнее вовлекать существующие территории в хозяйственную деятельность, в первую очередь СНТ в черте города, гаражные массивы и заброшенные промзоны, возобновить деятельность градостроительного совета для повышения качества планирования. Много в его программе действий было посвящено теме благоустройства. В вопросах управления он считает важным внедрять элементы проектной деятельности. Кандидат предложил также создать единого оператора для управления городскими спортивными объектами, чтобы они всегда были доступны горожанам и были в нормативном состоянии. Завершил выступление Александр Бадица словами о том, что Ижевск должен стать городом счастливых людей.

Дмитрий Чистяков начал с позитивных изменений в социальной сфере города, произошедших за последние пять лет его работы в администрации Ижевска. Свою программу он назвал «Ижевск — наш дом», и в этом доме, по его словам, нужно навести порядок. По его мнению, необходимо провести тотальный аудит всего городского хозяйства. В своей программе он также много внимания уделил вопросам благоустройства, в том числе развитию инфраструктуры для велосипедов, выгула животных, ремонту фасадов, обновлению остановочных комплексов, внедрению стандартов озеленения территорий. Нужно больше привлекать средств из федерального бюджета и активнее участвовать в грантах, считает господин Чистяков. Отдельно он остановился на патриотическом воспитании подрастающего поколения, профориентационной работе, а важнейшей задачей назвал постоянную поддержку участников СВО и их семей. В завершении кандидат на пост главы обратился к библейской фразе «Жатвы много, а делателей мало»:

«Пролетели тысячелетия, но жатвы по-прежнему много, а делателей мало, и я призываю весь город становиться делателями. Не только критиками, но делателями, чтобы Ижевск становился самым красивым и счастливым городом на земле».

Далее Дмитрий Чистяков решил поблагодарить присутствовавшую на сессии маму и вручил ей букет с гроздьями рябины, отсылающий к гербу города.

Ряд депутатов гордумы в коротких выступлениях выразили поддержку Дмитрию Чистякову, а руководитель фракции «Единая Россия» Николай Швецов огласил решение фракции консолидированно голосовать за него. По итогам тайного голосования Дмитрия Чистякова поддержал 31 депутат, Александра Бадицу — один. Новым главой города официально объявили Дмитрия Чистякова. Он избран на время полномочий действующего созыва гордумы, т.е. до сентября 2025 года.

Комментируя результаты голосования, председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев отметил, что депутаты выдали Дмитрию Чистякову большой кредит доверия. «Уверен, что будем работать вместе, одной командой, поскольку депутаты знают проблемы своих округов, своих территорий, вопросы, с которыми обращаются жители. Уже с завтрашнего дня начнем встречаться, проводить консультации, определять задачи, требующие первоочередного решения»,— сказал господин Губаев.

Дмитрию Чистякову 51 год. Он родился в Ижевске. Окончил Академию права «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция» и РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». До 2003 года работал в Удмуртском республиканском управлении инкассации, затем на руководящих должностях в федеральных банках. В 2015 году был избран депутатом гордумы Ижевска, а в 2017-м стал заместителем главы администрации по социальной политике.

Фотогалерея Ижевск открывает нового главу Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дмитрий Чистяков работал в должности заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике с 2017 года. До этого он был депутатом гордумы и возглавлял региональное отделение федерального банка Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Заявки на участие в конкурсе на пост главы города подали 20 человек, один из них снял свою кандидатуру. Конкурсная комиссия, в которую вошли также депутаты гордумы, определила двоих финалистов Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Глава Удмуртии Александр Бречалов среди основных задач для будущего мэра обозначил наведение порядка в городском хозяйстве Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Первым перед депутатами со своей программой развития Ижевска выступил председатель общественной палаты, главный редактор журнала "Деловая Репутация" Александр Бадица Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Дмитрий Чистяков назвал свою программу "Ижевск - наш дом" Фото: Пресс-служба администрации Ижевска По завершении выступления Дмитрий Чистяков поблагодарил за поддержку маму, которая присутствовала на сессии, и вручил ей букет с гроздьями рябины. Гроздья рябины изображены на гербе Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска У депутатов была возможность задать вопросы кандидатам Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фракция "Единая Россия" заявила, что консолидированно будет голосовать за Дмитрия Чистякова Фото: Пресс-служба администрации Ижевска На сессии гордумы присутствовали Почетные граждане Ижевска. На фото: историк Евгений Шумилов и конструктор Владимир Ярыгин Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Нового главу Ижевска выбирали тайным голосованием. На фото заместитель председателя гордумы Николай Швецов Фото: Пресс-служба администрации Ижевска На сессии присутствовали 32 депутата Фото: Пресс-служба администрации Ижевска За Дмитрия Чистякова проголосовал 31 депутат, кандидатуру Александра Бадицы поддержал один народный избранник Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Дмитрий Чистяков (в центре) официально объявлен новым главой Ижевска. Ему вручили знак руководителя города. С избранием его поздравили председатель гордумы Фарит Губаев (слева) и и.о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 13 Дмитрий Чистяков работал в должности заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике с 2017 года. До этого он был депутатом гордумы и возглавлял региональное отделение федерального банка Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Заявки на участие в конкурсе на пост главы города подали 20 человек, один из них снял свою кандидатуру. Конкурсная комиссия, в которую вошли также депутаты гордумы, определила двоих финалистов Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Глава Удмуртии Александр Бречалов среди основных задач для будущего мэра обозначил наведение порядка в городском хозяйстве Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Первым перед депутатами со своей программой развития Ижевска выступил председатель общественной палаты, главный редактор журнала "Деловая Репутация" Александр Бадица Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Дмитрий Чистяков назвал свою программу "Ижевск - наш дом" Фото: Пресс-служба администрации Ижевска По завершении выступления Дмитрий Чистяков поблагодарил за поддержку маму, которая присутствовала на сессии, и вручил ей букет с гроздьями рябины. Гроздья рябины изображены на гербе Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска У депутатов была возможность задать вопросы кандидатам Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фракция "Единая Россия" заявила, что консолидированно будет голосовать за Дмитрия Чистякова Фото: Пресс-служба администрации Ижевска На сессии гордумы присутствовали Почетные граждане Ижевска. На фото: историк Евгений Шумилов и конструктор Владимир Ярыгин Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Нового главу Ижевска выбирали тайным голосованием. На фото заместитель председателя гордумы Николай Швецов Фото: Пресс-служба администрации Ижевска На сессии присутствовали 32 депутата Фото: Пресс-служба администрации Ижевска За Дмитрия Чистякова проголосовал 31 депутат, кандидатуру Александра Бадицы поддержал один народный избранник Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Дмитрий Чистяков (в центре) официально объявлен новым главой Ижевска. Ему вручили знак руководителя города. С избранием его поздравили председатель гордумы Фарит Губаев (слева) и и.о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Смотреть

Как писал «Ъ-Удмуртия» в конце июня, именно Дмитрия Чистякова называли основным претендентом на пост градоначальника.

Господин Чистяков рассказал журналистам, что на 6 сентября у него уже запланированы встречи, в том числе с Александром Бадицей, предложения которого по развитию города могут войти в программу нового градоначальника. «У нас уже назначены совещания, задач очень много. Первая и основная — это сделать наш город чище. Будем работать над формированием команды. Уверен, что команда, которая существует на этот день, действительно сильная и мощная. Очень хочется верить, что все согласятся работать под моим руководством»,— добавил господин Чистяков.

Политолог Александр Балицкий отмечает, что избрание Дмитрия Чистякова было ожидаемым и прогнозируемым. Никаких сюрпризов на сессии гордумы не произошло, и один голос в поддержку Александра Бадицы говорит не об оценке депутатами его программы, а о том, что все позиции по мэру были заранее оговорены, считает он.

«В целом конкурс показал, что большому числу людей интересно было бы попробовать себя в качестве главы города, и среди них действительно есть те, кто могли бы в той или иной роли войти в команду города, так как у них есть реальные предложения и они осведомлены о проблемах. Дмитрий Чистяков отличается своей яркостью, харизмой, он хороший коммуникатор и оратор, прекрасно знает социальную сферу»,— говорит эксперт.

Однако работа главы города связана в первую очередь с решением проблем в городском хозяйстве, и здесь Дмитрию Чистякову нужна команда специалистов, считает господин Балицкий. «Глава города не обязательно должен разбираться во всем, но он должен уметь подбирать профессиональные кадры и формировать стратегию, показывать, что вопросы решаются, взаимодействовать с республиканскими властями. Безусловно, будет тяжело, но, думаю, Дмитрий Чистяков сможет углубиться в новые для него темы»,— полагает эксперт.

Михаил Красильников

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