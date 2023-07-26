Бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева отправили под домашний арест

Индустриальный районный суд Ижевска избрал в качестве меры пресечения для бывшего главы города Олега Бекмеметьева домашний арест на два месяца до 25 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия» из зала суда. Адвокаты обвиняемого просили в качестве меры пресечения запрет на определенные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бобылев Фото: Андрей Бобылев

Ранее сообщалось, что он задержан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

В пресс-службе следственного управления СК России по республике уточнили, что по данным следствия, в 2021 году обвиняемый в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности. Расследованием дела занимается СУ СК по материалам, собранным УФСБ России.

Напомним, Олег Бекмеметьев занимал пост главы Ижевска с 2018 года. В мае 2023 года он досрочно покинул должность в связи с поступившим предложением о работе, при этом он не говорил, где именно планирует работать.

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