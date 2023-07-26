Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева отправили под домашний арест

Индустриальный районный суд Ижевска избрал в качестве меры пресечения для бывшего главы города Олега Бекмеметьева домашний арест на два месяца до 25 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия» из зала суда. Адвокаты обвиняемого просили в качестве меры пресечения запрет на определенные действия.

Фото: Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев

Ранее сообщалось, что он задержан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

В пресс-службе следственного управления СК России по республике уточнили, что по данным следствия, в 2021 году обвиняемый в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности. Расследованием дела занимается СУ СК по материалам, собранным УФСБ России.

Напомним, Олег Бекмеметьев занимал пост главы Ижевска с 2018 года. В мае 2023 года он досрочно покинул должность в связи с поступившим предложением о работе, при этом он не говорил, где именно планирует работать.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале

Фотогалерея

Чем запомнился Олег Бекмеметьев

Предыдущая фотография
Олег Бекмеметьев родился в Глазове, где прошел путь от инженера-технолога до заместителя гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям на Чепецком механическом заводе

Олег Бекмеметьев родился в Глазове, где прошел путь от инженера-технолога до заместителя гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям на Чепецком механическом заводе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«В какой-то момент мне сказали: &quot;Олег, ты стал неплохим финансистом, но ты далек от житейских проблем. Ты полностью погрузился в работу, хорошо выполняешь ее, но посмотри вокруг&quot;. Поэтому в 2012 году я решил баллотироваться в депутаты государственного совета Удмуртии»,— рассказал господин Бекмеметьев в интервью «Ъ-Удмуртия»

«В какой-то момент мне сказали: "Олег, ты стал неплохим финансистом, но ты далек от житейских проблем. Ты полностью погрузился в работу, хорошо выполняешь ее, но посмотри вокруг". Поэтому в 2012 году я решил баллотироваться в депутаты государственного совета Удмуртии»,— рассказал господин Бекмеметьев в интервью «Ъ-Удмуртия»

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

До поста главы Ижевска, который он занял в 2018 году, господин Бекмеметьев руководил Глазовом

До поста главы Ижевска, который он занял в 2018 году, господин Бекмеметьев руководил Глазовом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«Плох тот мэр малого города, который не мечтает стать мэром большого города. Мысль стать главой Ижевска у меня появилась еще раньше, чем стало вакантно это место, — когда я начал работать с командой Удмуртии»

«Плох тот мэр малого города, который не мечтает стать мэром большого города. Мысль стать главой Ижевска у меня появилась еще раньше, чем стало вакантно это место, — когда я начал работать с командой Удмуртии»

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

В октябре 2018 года кандидатуру Олега Бекмеметьева в ходе тайного голосования поддержали 37 из 36 присутствовавших на сессии депутатов гордумы Ижевска. Всего на пост претендовали 16 человек. До этого почти полгода должность оставалась вакантной после ухода Юрия Тюрина и неудавшегося первого конкурса, в котором Олег Бекмеметьев участие не принимал

В октябре 2018 года кандидатуру Олега Бекмеметьева в ходе тайного голосования поддержали 37 из 36 присутствовавших на сессии депутатов гордумы Ижевска. Всего на пост претендовали 16 человек. До этого почти полгода должность оставалась вакантной после ухода Юрия Тюрина и неудавшегося первого конкурса, в котором Олег Бекмеметьев участие не принимал

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«Привезти с собой целый поезд и маленькую тележку своих коллег — это не панацея»,— отметил Олег Бекмеметьев, заняв пост главы Ижевска

«Привезти с собой целый поезд и маленькую тележку своих коллег — это не панацея»,— отметил Олег Бекмеметьев, заняв пост главы Ижевска

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

Одним из приоритетных направлений в работе с самого начала Олег Бекмеметьев выбрал оптимизация состава администрации. В муниципалитете сократили количество управлений и чиновников

Одним из приоритетных направлений в работе с самого начала Олег Бекмеметьев выбрал оптимизация состава администрации. В муниципалитете сократили количество управлений и чиновников

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

Главе города приходилось решать проблемы с подрядчиками при нанесении дорожной разметки, покосе травы на газонах, содержании дорог, а в очень снежную зиму градоначальник вместе с другими чиновниками администрации выходил на уборку снега

Главе города приходилось решать проблемы с подрядчиками при нанесении дорожной разметки, покосе травы на газонах, содержании дорог, а в очень снежную зиму градоначальник вместе с другими чиновниками администрации выходил на уборку снега

Глава Ижевска придерживался политики открытости в отношении своей работы и взаимодействия с горожанами. Он регулярно делился новостями и рассказывал о деятельности властей города в своих соцсетях в рамках эфиров «#Кофесмэром». Правда, последний выпуск вышел в декабре 2021 года

Глава Ижевска придерживался политики открытости в отношении своей работы и взаимодействия с горожанами. Он регулярно делился новостями и рассказывал о деятельности властей города в своих соцсетях в рамках эфиров «#Кофесмэром». Правда, последний выпуск вышел в декабре 2021 года

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

Так, на одном из эфиров в соцсетях он рассказал о своей супруге Галине Бекмеметьевой, с которой они познакомились в студенчестве на станции автовокзала в Ижевске, когда они ехали в Глазов. В эфире супруги рассказали, что переезд в Ижевск после избрания главой города дался им непросто, поскольку в Глазове «были решены уже и жилищные, и бытовые вопросы, а тут практически пришлось начинать все с нуля»

Так, на одном из эфиров в соцсетях он рассказал о своей супруге Галине Бекмеметьевой, с которой они познакомились в студенчестве на станции автовокзала в Ижевске, когда они ехали в Глазов. В эфире супруги рассказали, что переезд в Ижевск после избрания главой города дался им непросто, поскольку в Глазове «были решены уже и жилищные, и бытовые вопросы, а тут практически пришлось начинать все с нуля»

Фото: facebook.com

Олега Бекмеметьева также часто можно увидеть в компании питомца. Вместе они ходят не только на прогулки, но и проводят инспекции, как в городе идет уборка снега

Олега Бекмеметьева также часто можно увидеть в компании питомца. Вместе они ходят не только на прогулки, но и проводят инспекции, как в городе идет уборка снега

Фото: Олег Бекмеметьев

В апреле 2021 года Олег Бекмеметьев помог вызволить запертых в котокафе котов. Тогда из-за конфликта администрации котокафе и собственника помещения доступ к животным оказался закрыт. Градоначальник три дня вел переговоры, и котов передали владелице

В апреле 2021 года Олег Бекмеметьев помог вызволить запертых в котокафе котов. Тогда из-за конфликта администрации котокафе и собственника помещения доступ к животным оказался закрыт. Градоначальник три дня вел переговоры, и котов передали владелице

Фото: Коммерсантъ / Котокафе "Мяулэнд", "ВКонтакте"

Однажды на пресс-конференции с журналистами Олег Бекмеметьев заявил, что рассчитывает запустить в городе беспилотные летающие такси, так как производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в республике развивается быстрыми темпами

Однажды на пресс-конференции с журналистами Олег Бекмеметьев заявил, что рассчитывает запустить в городе беспилотные летающие такси, так как производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в республике развивается быстрыми темпами

Фото: Коммерсантъ

Другой цифровой проект - установки “умных” остановок общественного транспорта вскоре свернули из-за того, так как уже оборудованные на Центральной площади быстро сломали. «В порядке эксперимента на Пушкинской устанавливали &quot;умные остановки&quot;. Но опросы показали, что их сервисы горожанами не востребованы. Поэтому решили вернуться к прежнему формату»,— отметил господин Бекмеметьев

Другой цифровой проект - установки “умных” остановок общественного транспорта вскоре свернули из-за того, так как уже оборудованные на Центральной площади быстро сломали. «В порядке эксперимента на Пушкинской устанавливали "умные остановки". Но опросы показали, что их сервисы горожанами не востребованы. Поэтому решили вернуться к прежнему формату»,— отметил господин Бекмеметьев

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

К осознанному поведению горожан Олег Бекмеметьев призывал и после запуска новых фонтанов на Центральной площади. «Мы фиксировали факты, когда люди приходили с гелем для душа, с полотенцами и устраивали там настоящий душ. Это, конечно, неприемлемо. Одно дело, когда дети резвятся с водой, другое — когда начинают устраивать водные процедуры»,— заявил градоначальник

К осознанному поведению горожан Олег Бекмеметьев призывал и после запуска новых фонтанов на Центральной площади. «Мы фиксировали факты, когда люди приходили с гелем для душа, с полотенцами и устраивали там настоящий душ. Это, конечно, неприемлемо. Одно дело, когда дети резвятся с водой, другое — когда начинают устраивать водные процедуры»,— заявил градоначальник

Фото: Амир Закиров

За время его работы на посту главы Ижевска строились социальные объекты, благоустраивались парки, ремонтировали дворы, дороги и тротуары. «Не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города и его жителей»,— подчеркнул господин Бекмеметьев

За время его работы на посту главы Ижевска строились социальные объекты, благоустраивались парки, ремонтировали дворы, дороги и тротуары. «Не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города и его жителей»,— подчеркнул господин Бекмеметьев

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Успеху нужно радоваться секунду, а дальше снова закатывать рукава и пахать»,— поделился глава Ижевска Олег Бекмеметьев в ток-шоу о городском развитии на WBCMedia

«Успеху нужно радоваться секунду, а дальше снова закатывать рукава и пахать»,— поделился глава Ижевска Олег Бекмеметьев в ток-шоу о городском развитии на WBCMedia

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Следующая фотография
1 / 17

Олег Бекмеметьев родился в Глазове, где прошел путь от инженера-технолога до заместителя гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям на Чепецком механическом заводе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«В какой-то момент мне сказали: "Олег, ты стал неплохим финансистом, но ты далек от житейских проблем. Ты полностью погрузился в работу, хорошо выполняешь ее, но посмотри вокруг". Поэтому в 2012 году я решил баллотироваться в депутаты государственного совета Удмуртии»,— рассказал господин Бекмеметьев в интервью «Ъ-Удмуртия»

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

До поста главы Ижевска, который он занял в 2018 году, господин Бекмеметьев руководил Глазовом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«Плох тот мэр малого города, который не мечтает стать мэром большого города. Мысль стать главой Ижевска у меня появилась еще раньше, чем стало вакантно это место, — когда я начал работать с командой Удмуртии»

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

В октябре 2018 года кандидатуру Олега Бекмеметьева в ходе тайного голосования поддержали 37 из 36 присутствовавших на сессии депутатов гордумы Ижевска. Всего на пост претендовали 16 человек. До этого почти полгода должность оставалась вакантной после ухода Юрия Тюрина и неудавшегося первого конкурса, в котором Олег Бекмеметьев участие не принимал

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«Привезти с собой целый поезд и маленькую тележку своих коллег — это не панацея»,— отметил Олег Бекмеметьев, заняв пост главы Ижевска

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

Одним из приоритетных направлений в работе с самого начала Олег Бекмеметьев выбрал оптимизация состава администрации. В муниципалитете сократили количество управлений и чиновников

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

Главе города приходилось решать проблемы с подрядчиками при нанесении дорожной разметки, покосе травы на газонах, содержании дорог, а в очень снежную зиму градоначальник вместе с другими чиновниками администрации выходил на уборку снега

Глава Ижевска придерживался политики открытости в отношении своей работы и взаимодействия с горожанами. Он регулярно делился новостями и рассказывал о деятельности властей города в своих соцсетях в рамках эфиров «#Кофесмэром». Правда, последний выпуск вышел в декабре 2021 года

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

Так, на одном из эфиров в соцсетях он рассказал о своей супруге Галине Бекмеметьевой, с которой они познакомились в студенчестве на станции автовокзала в Ижевске, когда они ехали в Глазов. В эфире супруги рассказали, что переезд в Ижевск после избрания главой города дался им непросто, поскольку в Глазове «были решены уже и жилищные, и бытовые вопросы, а тут практически пришлось начинать все с нуля»

Фото: facebook.com

Олега Бекмеметьева также часто можно увидеть в компании питомца. Вместе они ходят не только на прогулки, но и проводят инспекции, как в городе идет уборка снега

Фото: Олег Бекмеметьев

В апреле 2021 года Олег Бекмеметьев помог вызволить запертых в котокафе котов. Тогда из-за конфликта администрации котокафе и собственника помещения доступ к животным оказался закрыт. Градоначальник три дня вел переговоры, и котов передали владелице

Фото: Коммерсантъ / Котокафе "Мяулэнд", "ВКонтакте"

Однажды на пресс-конференции с журналистами Олег Бекмеметьев заявил, что рассчитывает запустить в городе беспилотные летающие такси, так как производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в республике развивается быстрыми темпами

Фото: Коммерсантъ

Другой цифровой проект - установки “умных” остановок общественного транспорта вскоре свернули из-за того, так как уже оборудованные на Центральной площади быстро сломали. «В порядке эксперимента на Пушкинской устанавливали "умные остановки". Но опросы показали, что их сервисы горожанами не востребованы. Поэтому решили вернуться к прежнему формату»,— отметил господин Бекмеметьев

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

К осознанному поведению горожан Олег Бекмеметьев призывал и после запуска новых фонтанов на Центральной площади. «Мы фиксировали факты, когда люди приходили с гелем для душа, с полотенцами и устраивали там настоящий душ. Это, конечно, неприемлемо. Одно дело, когда дети резвятся с водой, другое — когда начинают устраивать водные процедуры»,— заявил градоначальник

Фото: Амир Закиров

За время его работы на посту главы Ижевска строились социальные объекты, благоустраивались парки, ремонтировали дворы, дороги и тротуары. «Не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города и его жителей»,— подчеркнул господин Бекмеметьев

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Успеху нужно радоваться секунду, а дальше снова закатывать рукава и пахать»,— поделился глава Ижевска Олег Бекмеметьев в ток-шоу о городском развитии на WBCMedia

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Смотреть

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...