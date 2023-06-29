Будущему мэру Ижевска не хватает предсказуемости

Городская дума Ижевска в четверг запустила конкурс по отбору кандидатов на вакантный пост градоначальника. Его итоги будут подведены в конце августа, а в начале сентября депутатам предстоит выбрать нового городского главу. Очевидного фаворита на мэрское кресло при этом пока незаметно, что можно считать нетипичной ситуацией для столицы российского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Бекмеметьев

Фото: Амир Закиров Олег Бекмеметьев

Фото: Амир Закиров

29 июнягордума Ижевска объявила о старте конкурса на пост главы города. Прием документов пройдет с 5 июля по 7 августа. Кандидаты должны представить в конкурсную комиссию концепцию развития города или программу действий, а 24 августа комиссия отберет на основе этих документов двух самых достойных претендентов. Сессия гордумы, на которой депутаты изберут главу города, предварительно назначена на 5 сентября.

Конкурсная комиссия состоит из 12 человек. От муниципальной власти в нее вошли председатель гордумы Фарит Губаев, его заместители Андрей Зюзин и Николай Швецов, глава комиссии по местному самоуправлению Алексей Гарипов (все — единороссы), руководитель фракции КПРФ Кирилл Александров и глава фракции ЛДПР Алексей Кузнецов. Вторую половину комиссии позже назначит глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, в конце мая мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, занимавший этот пост с 2018 года, сложил полномочия по собственному желанию. Он объяснил отставку переходом на другую работу, но о его новом назначении пока не сообщалось.

Фарит Губаев рассказал журналистам, что в аппарат гордумы уже поступают звонки от заинтересованных горожан. «Думаю, что будет много участников»,— предположил спикер, добавив, что комиссия рассматривает возможность транслировать выступления кандидатов в режиме онлайн.

По мнению Алексея Гарипова, будущий мэр должен быть «настойчивым», поскольку город зависим от софинансирования из федерального и республиканского бюджетов.

Пока никто из ижевских политиков не объявил о планах принять участие в конкурсе. Один из депутатов гордумы рассказал «Ъ» на условиях анонимности, что чаще всего в качестве возможного будущего мэра называют замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова. Другие источники «Ъ» считают наиболее вероятным претендентом депутата Госсовета Удмуртии, собственника производственно-финансовой группы «Зардон-групп» Дмитрия Лукина.

Хотя сейчас называются разные фамилии, в том числе врио главы города Владимира Гуляева, реальный фаворит появится после начала приема документов, а возможно, ближе к концу, полагает господин Гарипов. «До конкурса еще почти два месяца. Сейчас публичить какие-то фамилии не будут, чтобы за это время не было попыток найти какие-то слабые стороны или компромат. Все пока присматриваются, потому что непонятно, с кем будут соревноваться,— объясняет депутат.— Когда появится главный кандидат, тогда и другие участники подтянутся, и будет полноценная кампания по его продвижению, разговоры с депутатами и так далее».

По словам Алексея Гарипова, власти помнят историю 2018 года и не намерены повторять ошибки.

Тогда Ижевск почти полгода оставался без градоначальника. Первый конкурс был отменен, по официальной версии, из-за неявки половины членов конкурсной комиссии. По итогам второго были определены два кандидата на пост главы города, однако тогдашний советник главы Удмуртии Константин Сунцов, считавшийся протеже руководства республики, не смог набрать нужного числа голосов. После этого был объявлен третий конкурс, по итогам которого мэром и стал Олег Бекмеметьев: на сессии гордумы его поддержали 36 из 37 депутатов.

Член постоянной комиссии гордумы по социальной политике Альфред Зиннатуллин отмечает, что выбор будущего мэра будет зависеть от позиции главы Удмуртии: «Я ему в этом отношении всецело доверяю. К примеру, Олега Бекмеметьева 4,5 года назад мы не рассматривали даже, но глава республики предложил его, и это был, по моему мнению, лучший мэр города». Вице-мэр Дмитрий Чистяков действительно может претендовать на пост главы города, полагает депутат: «У него большой опыт руководства, он работал в банковской сфере. В администрации Ижевска он сформировал хорошую команду социального блока. Кроме того, известен он и своей активностью в Совете отцов, что тоже было замечено на республиканском уровне».

Впрочем, господин Зиннатуллин не исключает, что претендовать на пост мэра может и нынешний врио главы Владимир Гуляев, у которого сейчас будет возможность проявить себя и показать, как он руководит городом. При этом называются и другие возможные кандидаты, в том числе не из Ижевска. «В любом случае, конечно, пока рано давать какие-то прогнозы и делать предположения»,— заключает Альфред Зиннатуллин.

Михаил Красильников, Ижевск