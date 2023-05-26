Глава Ижевска Олег Бекмеметьев объявил о решении досрочно покинуть свой пост. Он переходит на новую работу, но пока не раскрывает подробностей. Столицей Удмуртии он управлял больше четырех лет. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что господин Бекмеметьев получил «очень серьезное» предложение, и хотя не все у него в работе получилось, содержание города точно стало лучше. Эксперты говорят, что решение Олега Бекмеметьева стало неожиданностью, в целом он хорошо справлялся с работой. Они отмечают, что многие сложности, с которыми ему пришлось столкнуться на посту, были связаны с ограниченностью городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бобылев Фото: Андрей Бобылев

В пятницу утром Олег Бекмеметьев сообщил в своем телеграм-канале, что направил в городскую думу заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

«В ближайшие дни я завершаю свою работу в администрации города Ижевска. 4,5 года пролетели как один день — в круговороте событий, забот, больших и маленьких городских вопросов. Вместе с вами мы строили социальные объекты, благоустраивали парки, ремонтировали дворы, дороги и тротуары — делали наш Ижевск лучше. Не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города и его жителей»,— написал господин Бекмеметьев.

Он поблагодарил главу Удмуртии Александра Бречалов за возможность стать частью команды Удмуртии и продолжить в ней работу, а также высказал признательность горожанам за поддержку. «Ижевск навсегда в моем сердце! Не прощаюсь, наберитесь немного терпения, скоро увидимся!»,— добавил глава города.

Господин Бекмеметьев не стал раскрывать, на какую именно работу переходит. Глава Удмуртии Александр Бречалов также отказался сообщить журналистам о новом назначении Олега Бекмеметьева. «Пока раскрыть не могу, но предложение очень серьезное, и я всегда отношусь к позитивом и пониманием, когда человек хочет реализовать себя в каком-то более интересном проекте»,— отметил господин Бречалов.

По его мнению, Олег Бекмеметьев многое сделал для Ижевска и Удмуртии. Среди наиболее важных вопросов, которые он решал была реализация сложной сделки по продаже имущества Ижевских электросетей «Россетям», городское хозяйство.

«Не скажу, то у Олега Бекмеметьева все получилось, но точно содержание города стало лучше. Он остается в моей команде, я благодарен за то, что он сделал. И, к слову, кто будет следующим градоначальником, сейчас будем очень активно обсуждать и с депутатами, и с предпринимательским сообществом. Но он будет участвовать при формировании в следующей команды»,— добавил глава Удмуртии.

Олег Бекмеметьев был избран главой Ижевска в октябре 2018 года, до этого он руководил администрацией Глазова. До его избрания почти полгода Ижевск оставался без градоначальника. В мае 2018 года после ухода с поста главы города Юрия Тюрина на фоне критики со стороны Александра Бречалов первый конкурс был отменен. По итогам второго конкурса были определены два кандидата на пост главы города. Однако тогдашний советник главы Удмуртии Константин Сунцов, считавшийся протеже руководства республики, не смог набрать достаточного количества голосов для избрания. После этого был объявлен третий конкурс, в котором принял участие Олег Бекмеметьев. На сессии гордумы он получил 36 из 37 голосов депутатов.

Согласно процедуре решение о досрочном прекращении полномочий главы Ижевска должна утвердить городская дума. Ее заседание пока не назначено. Одновременно она должна объявить конкурс на пост градоначальника и сформировать конкурсную комиссию, в которую войдут депутаты гордумы и представители администрации главы и правительства региона. Кандидаты представят свои программы развития города комиссии. Набравшие больше всего голосов претенденты выступят перед депутатам гордумы, которые тайным голосование выберут нового главу Ижевска.

Заместитель председателя городской думы Ижевска Мария Бобылева высказала сожаление, что Олег Бекмеметьев решил покинуть пост главы города. По ее мнению, он был очень ответственным градоначальником. «Ему самому не нравилось, что не все удается сделать из-за ограниченности муниципального бюджета. Ему хотелось всегда здесь больше для города. И что позволяли финансы, он обязательно делал. Он всегда вникал в каждый вопрос и искал возможности для решения городских проблем. Каких-то нареканий к нему не было, единственное хотелось, чтобы он больше уделял внимания вопросам градостроительства, хотя многие из них сейчас находятся в ведении непосредственно региональных властей. Ошибки было, но не ошибается тот, кто ничего не делает»,— отметила госпожа Бобылева.

Председатель постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Гарипов говорит, что очень удивился, когда узнал, что Олег Бекмеметьев покидает свой пост. Он предполагает, что решение связано и с тем, что скопилась определенная усталость от непрерывной работы на таком сложном посту, и тем, что есть хорошее предложение о новой работе и возможности дальнейшего карьерного роста.

«Я всегда говорил при любой возможности, что Олег Бекмеметьев — это прекрасный управленец, а мне есть с чем сравнивать, так как я поработал со всеми мэрами Ижевска. Он хорошо знал свой предмет, и если не может ответить на вопрос сейчас, он обязательно проработает его и придет с ответом позже. На посту главы города он не боялся публичности, встреч, резких вопросов, не съезжал с темы. Ему удалось сформировать профессиональную команду в администрации, но при этом он умеет расставаться с сотрудникам без каких-либо обид и находить новых»,— отметил господин Гарипов.

По его словам, Олегу Бекмеметьеву пришлось столкнуться со сложностями при выполнении подрядчиками своих обязательств. Со стороны города работа была проведена, но нерадивые предприниматели подводили, поясняет господин Гарипов. Задержек по оплате подрядчикам администрация города не допускала и в целом финансовая дисциплина значительно улучшилась, говорит депутат.

Экс-председатель Общественной палаты Ижевска, директор Centre digital & media Анастасия Власова также говорит, что решение Олега Бекмеметьева стало неожиданностью, при этом ссылаясь на публичные комментарии его и главы Удмуртии, она делает вывод, что уезжать из региона тот не планирует.

«Да, получилось далеко не все из запланированного. И те проблемы, которые признавали и о которых часто говорили руководители и города, и региона, конечно, имели место и остаются актуальными по сей день. Но при этом лично от Олега Николаевича я всегда чувствовала поддержку и понимание по тем инициативам, которые предлагались, например, со стороны Общественной палаты. И я очень благодарна главе города за то, что даже в сложных условиях и с крайне ограниченными ресурсами, он всегда старался помочь с реализацией идей общественников»,— отметила госпожа Власова.

По словам политтехнолога, управляющего партнера коммуникационной группы «Первый советник» Константина Труфанова, уход Олега Бекмеметьева стал полной неожиданностью как для жителей города, так и для его команды. «И по ощущениям, не готовы были и власти республики, потому что возникла какая-то пауза, не понятно, остается ли он в команде, но идет на повышение, или нет. Его новое назначение не объявлено, что порождает какие-то домыслы и предположения. Если он остается в команде республики, то ясно, что он может стать как минимум вице-премьером, но так вроде бы вакансий пока нет. Каких-то серьезных претензий к Олегу Бекмеметьеву со стороны главы республики не было, скорее наоборот, были слова поддержки и знаки внимания»,— говорит эксперт.

Он отмечает, что всех мэров критикуют, потому что они «работают на земле» и им часто нужно решать проблемы в условиях отсутствия в бюджете достаточных ресурсов. «Олег Бекмеметьев был неплохим главой города, уделял много времени общению с жителями, был всегда доступен. У него хорошая управленческая школа, то есть он был совершенно на своем месте. Главная претензия к нему была в том, что не смог сформировать эффективную команду, была текучка кадров, особенно в управлении благоустройства. Но объективно Ижевск стал выглядеть внешне лучше, появлялись новые объекты, конечно, это происходило в результате совместных усилий с правительством республики и привлечением федеральных средств»,— отмечает господин Труфанов.

Пока непонятно, кто может претендовать на пост главы Ижевска. По мнению эксперта, не последнее слово будет за руководством региона. Он считает, история 2018 года, когда градоначальника не удалось выбрать с первого раза, в этот раз не повторится. При этом он надеется, что выбор сделают в пользу местных кадров, чтобы новый глава города не тратил много времени на то, чтобы войти в курс дела.

Михаил Красильников

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале