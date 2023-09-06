Весь Ozon в цветах

Ozon намерен зарегистрировать паттерн из своих фирменных цветов, который уже используется в интерьерах пунктов выдачи заказов, в качестве отдельного товарного знака. В компании рассчитывают так защитить права на бренд-материалы, которые предоставляют партнерам-владельцам пунктов выдачи заказов. Юристы считают этот шаг движением к оформлению прав на фирменные цвета — ранее подобную попытку безуспешно предпринял Wildberries. При этом они обращают внимание, что маркетплейсу придется доказывать узнаваемость узора во всех видах товаров и услуг, упомянутых в заявке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе данных Роспатента заявку на регистрацию товарного знака в виде узора «зебра» в фирменных цветах маркетплейса Ozon — синем и розовом. Юрлицо Ozon («Интернет Решения») подало эту заявку 24 августа, также были поданы заявки на регистрацию логотипов Ozon с обводкой в виде такого же узора. В Ozon заявили “Ъ”, что регистрация фирменного узора «поможет защитить права на бренд-материалы, которые мы на эксклюзивной основе предоставляем именно партнерам-владельцам пунктов выдачи заказов».

Паттерн уже используется в оформлении пунктов выдачи заказов, на пакетах и автомобилях курьеров, уточнили в компании. При этом заявка Ozon покрывает значительный объем товаров и услуг из восьми классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — от медицинских изделий и посуды до офисных услуг.

Решение Ozon зарегистрировать «зебру» в фирменных цветах можно считать промежуточным шагом к регистрации фирменных цветов отдельно, считает частнопрактикующий юрист Наталья Пантюхина: «Если сейчас Ozon докажет устоявшееся восприятие в сознании потребителей и партнеров именно такого цветового сочетания, то впоследствии он может монополизировать и сами цвета».

Правами на цветовые товарные знаки для отдельных категорий товаров и услуг в России владеет лишь ряд крупных компаний: Сбербанк (зеленый), МТС (красный), «Газпром» (синий), Vanish (розовый) и «Тиффани» (бирюзовый). Маркетплейсы также проявляли интерес к оформлению прав на фирменный цвет: так, зарегистрировать оттенок фиолетового цвета как товарный знак пытался Wildberries (cм. “Ъ” от 11 июля 2022 года). Роспатент отказал Wildberries, а в сентябре 2022 года суд по интеллектуальным правам отказал компании в оспаривании этого решения.

Заявленное сочетание цветов уже узнаваемо у потребителей, «но нет уверенности, что оно узнаваемо для всех заявленных товаров и услуг и что эти цвета ассоциируются именно с Ozon», считает руководитель практики по интеллектуальной собственности юрфирмы Birch Legal Екатерина Тиллинг. Как добавляет Наталья Пантюхина, компании придется документально доказать, что она использует это изображение во всех упомянутых ею классах товаров и услуг: «Это очень трудоемкий и длительный процесс, поэтому не исключаю, что список охраняемых товаров сократится».

Юрист по интеллектуальной собственности Анастасия Сковпень подтвердила, что необходимость в регистрации цветового сочетания может объясняться желанием Ozon «обезопасить себя при заключении агентских договоров на открытие пунктов выдачи».

Крупные компании могут полагаться на использование фирменного паттерна, когда они «не хотят использовать свое название для новых направлений бизнеса, но хотят, чтобы родство считывалось», говорит гендиректор КРОС Екатерина Мовсесян. Она отметила, что чем сильнее развита компания, «тем глубже запатентован ее брендбук», и менеджеры крупных компаний фокусируются на защите разных элементов бренда. По словам основателя креативного агентства SmartHeart Станислава Окруха, компании стали понимать, что «одного логотипа, чтобы воздействовать на целевую аудиторию, недостаточно, а паттерны, формы и цвета дополняют это воздействие».

Юрий Литвиненко