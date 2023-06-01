«Озон» открыл счет покупателям

Озон-банк, входящий в одноименный холдинг, вводит накопительный счет со ставкой 8% годовых. Торговой площадке инструмент, аналоги которого уже есть у всех основных конкурентов, может помочь повысить товарооборот за счет притока новых клиентов. Но гражданам нужно быть внимательными к нюансам: в продукте возможен односторонний пересмотр ставки, тогда как по вкладам она фиксирована на определенный промежуток времени. Причем, как правило, банки предлагают щедрые проценты лишь на первые месяцы, высокая ставка выступает лишь маркетинговым ходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Озон-банке рассказали “Ъ”, что вводят новый накопительный счет. Согласно тарифу, банк предлагает по этому продукту 8% годовых на минимальный остаток за месяц. Для открытия счета нужно пройти идентификацию по паспорту в пунктах выдачи заказов или на встрече с представителем Ozon.

В холдинге рассчитывают, что введение накопительного счета дочернего банка может позитивно сказаться на выручке маркетплейса. «Финтех-продукты стимулируют рост заказов и помогают продавцам быстрее масштабировать бизнес, что отражается в сервисной выручке Ozon. Цены по Ozon-карте стимулируют покупателей делать заказы чаще»,— поясняют в банке.

В конце прошлого года аналогичный вклад запускал дочерний банк другого маркетплейса — Яндекс-банк — со ставкой 8,5% годовых. Сейчас диапазон ставок по его депозитам составляет 6,5–9% годовых. Согласно данным на сайте Вайлдберриз-банка, ставка по его вкладам — 2–7% годовых. Впрочем, увеличить остатки на счетах розничных клиентов по итогам первого квартала 2023 года удалось лишь Яндекс-банку (в четыре раза, до 938 млн руб.) и Озон-банку (в 3,8 раза, до 257 млн руб.). У Вайлдберриз-банка они сократились на 13%, до 61,4 млн руб.

Вместе с тем в структуре пассивов всех перечисленных банков деньги физлиц играют незначительную роль. Основной объем средств привлечен от компаний, свидетельствует их отчетность. Как пояснили “Ъ” в Вайлдберриз-банке, привлечение денежных средств физических лиц не является стратегическим направлением деятельности, там «не планируется повышение процентных ставок». В Яндекс-банке не ответили на запрос “Ъ”.

На первый взгляд, предложение Озон-банка выглядит щедрым, однако расходы на него окупятся через рост приобретений на торговой площадке, уверены собеседники “Ъ” на финансовом рынке. К тому же формат накопительного счета предполагает возможность банка в любой момент в одностороннем порядке снизить ставку, тогда как, например, по традиционному депозиту она фиксирована на определенный срок.

Как отмечает менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» Мария Татаринцева, в настоящее время средняя эффективная ставка по накопительным счетам составляет 6,5% годовых. Кроме того, согласно данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам у крупнейших по объему привлечений банков в третьей декаде мая составляет 7,75% годовых. Большинство банков предлагают повышенную ставку в первые один—три месяца, а затем она снижается, уточняет госпожа Татаринцева. По словам эксперта, в настоящее время спросом продолжают пользоваться краткосрочные вклады — до года. Однако банки устанавливают максимальные проценты по долгосрочным вкладам, поясняет она.

Привлечение средств от розничных клиентов для банков маркетплейсов — это скорее не решение проблем недостатка ликвидности, а борьба за новую клиентскую базу для собственных торговых площадок, полагает партнер Б1 Геннадий Шинин. В таком случае для банков это скорее лишь расходы на привлечение нового клиента, которое дает для всей экосистемы обратный эффект: войдя единожды, клиент может начать с ней взаимодействовать регулярно, отмечает господин Шинин. В итоге, полагает эксперт, вовлечение клиента в оборот на торговых площадках и в других сервисах экосистемы может приносить им существенный доход, тогда как финансовые расходы банков на такие продукты не будут высокими.

Ольга Шерункова