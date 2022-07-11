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Коммерсантъ FM
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На фиолетовый цвет товарища нет

Wildberries хочет закрепить за собой фирменный оттенок

Wildberries пытается оспорить отказ Роспатента регистрировать фирменный оттенок фиолетового цвета в качестве товарного знака. Ведомство считает, что этот цвет не ассоциируется однозначно с бизнесом Wildberries. В компании утверждают, что из-за отсутствия у цвета регистрации компания регулярно сталкивается с неправомерным его использованием, в том числе мошенниками. Но пока в России только пяти организациям удалось получить правовую охрану корпоративных цветов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе суда по интеллектуальным правам (СИП) обращение Wildberries. Компания пытается оспорить решение Роспатента об отказе регистрировать ее фирменный фиолетовый цвет как товарный знак. Заявление принято к производству, суд рассмотрит его 18 июля. Согласно материалам дела, оспаривается решение коллегии Роспатента от 10 марта. В документе (есть у “Ъ”) говорится, что Wildberries подавала заявку на регистрацию цветового обозначения, которое «состоит исключительно из фиолетового цвета, соответствующего Pantone 254С», для классов МКТУ 35 (интернет-магазины) и 39 (доставка товаров).

Wildberries приводила ряд аргументов, в частности, ссылалась на опрос, проведенный Институтом социологии РАН, который показал, что около 90% респондентов из более 50% регионов России прямо ассоциируют такой оттенок фиолетового с Wildberries. Но Роспатент решил, что этот цвет не обладает «различительной способностью». «Для того чтобы сам по себе цвет служил средством индивидуализации, требуется однозначная ассоциативная связь между цветом и услугами заявителя. В рассматриваемом случае Роспатент посчитал такую связь недоказанной»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе Роспатента.

В Wildberries “Ъ” сказали, что компании важно зарегистрировать цвет как товарный знак для борьбы с мошенниками. «Мы регулярно сталкивались с неправомерным использованием фирменной стилистики другими компаниями и организациями, в том числе иногда и для мошеннических схем. Но из-за отсутствия регистрации не можем помочь потребителям и защитить свои законные права»,— подчеркнул представитель Wildberries.

Регистрация цвета в качестве товарного знака — это «высшая степень общеизвестности фирменного стиля крупной корпорации», в России сегодня правообладателями цветовых товарных знаков являются только Сбербанк (зеленый), МТС (красный), «Газпром» (синий), Vanish (розовый) и «Тиффани» (бирюзовый), поясняет зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. По его словам, если компании удалась подобная регистрация, это упрощает защиту в суде. Но в целом, уточняет эксперт, Роспатент склонен отказывать в регистрации таких знаков, а доказать общеизвестность цвета сложно.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает шансы Wildberries добиться успеха в суде высокими. Но отмена решения Роспатента не означает, что ведомство автоматически зарегистрирует цветовой товарный знак на Wildberries, уточняет управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

«СИП отменяет более половины решений Роспатента об отказе в признании товарного знака общеизвестным, но затем заявителю приходится еще довольно сильно попотеть, доказывая общеизвестность»,— поясняет эксперт. Господин Федюкин подтверждает, что понадобятся «обоснования и доказательства наличия совершенно четкой связи между цветом и заявителем». По мнению Сергея Зуйкова, дело Wildberries может «в целом мотивировать изменение подходов к регистрации цветовых знаков».

Валерия Лебедева

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