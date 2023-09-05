Голливудская забастовка обойдется Warner Bros Discovery в $500 млн

Американская медиакомпания Warner Bros Discovery предупредила регуляторов и инвесторов, что продолжающаяся уже три месяца забастовка голливудских сценаристов и актеров может сократить годовую выручку компании на $300−500 млн. Таким образом, общая выручка Warner Bros Discovery по итогам текущего года может составить не $11 млрд, как ожидалось ранее, а $10,5 млрд.

Компания Warner Bros Discovery является не только одним из крупнейших кинопроизводителей США и всего мира, но и владеет целой сетью телеканалов и стриминговыми сервисами, по операциям которых заметно бьет забастовка сценаристов и актеров.

Первой забастовку в мае объявила Гильдия сценаристов США. Главными требованиями являются повышение выплат и запрет замещать людей нейросетями вроде ChatGPT. С актерами киностудии стриминговые сервисы также не сумели договориться, и в итоге Федерация артистов телевидения и радио США начала забастовку с 14 июля. В результате съемки кино и сериалов в Голливуде оказались практически полностью прекращены, а сроки выхода многих премьер сорваны.

Евгений Хвостик