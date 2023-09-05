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Коммерсантъ FM
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Исинбаева осталась в комиссии спортсменов МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил состав комиссий с корректировками на 2023 год. Согласно документу, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сохранила свою должность в МОК. В июне деятельность Исинбаевой в рамках МОК приостанавливалась из-за возбужденной комиссией по этике проверки спортсменки на ее причастность к ВС РФ.

Елена Исинбаева в 2017 году

Елена Исинбаева в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Елена Исинбаева в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Елена Исинбаева является членом МОК с 2016 года. В 2015 году глава Минобороны Сергей Шойгу присвоил Исинбаевой звание майора после заключения пятилетнего контракта на службу в российской армии. Результаты проверки этической комиссии МОК до сих пор неизвестны.

17 июля Елена Исинбаева сообщила о планах вернуться к работе в комиссии спортсменов МОК в сентябре. В своем посте спортсменка заявила, что она «человек мира», а присвоенные ей звания «носят номинальный характер». Пост спортсменки вызвал негативную реакцию среди представителей российской власти. На данный момент Елена Исинбаева исключена из центрального штаба «Общероссийского народного фронта», а стадион в Махачкале, названный в честь спортсменки, лишился вывески с ее именем на входе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майора попросили из штаба».

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