Жителям Воронежской области могут на 20 дней запретить находиться в лесах

На портале правительства Воронежской области был опубликован проект приказа регионального управления лесного хозяйства, согласно которому местным жителям могут запретить заходить и заезжать во все леса области с 11 по 31 августа. Он подписан главой ведомства Вячеславом Оробинским.

Исключением указан проезд по дорогам общего пользования, проходящим через лесные массивы. Также, согласно документу, туда будет разрешен доступ спецслужбам. На границах лесов установят таблички с указанием ограничений и срока их действия.

Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» спрогнозировала рост рисков возникновения пожаров в южной и западной частях Воронежской области в августе. Структура объяснила это жаркой и сухой погодой в последний месяц лета. В последние дни синоптики прогнозируют в регионе аномальную жару с температурой до + 37°.

Алина Морозова

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